حنان مطاوع تنصح السيدات: «متحاوليش تغيري زوجك وتأقلمي على صفاته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تتميز بالهدوء؛ ولكن زوجها ينفعل سريعًا وهي أعجبت بكل شيء فيه، وحدث قبول كبير في أول لقاء بينهما مما دفعها للموافقة على الارتباط به، مبينة أن الزواج شركة ويتفاعل الطرفان معًا في شكل تكامل لإنجاح المنظومة.

حنان مطاوع: اختيار شريك الحياة أمر مهم

وأضافت «مطاوع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبة الأباصيري ومنى عبد الغني، أن اختيار شريك الحياة أمر مهم ويجب على الزوجة ألا تحاول أن تُغير الرجل ولكن تعمل على التأقلم معه من أجل التعايش سويًا بحسب الصفات الموجودة فيه.

وأوضحت «مطاوع»، أنها تحاول أن تشعر بالسعادة باستمرار من خلال شكر النعم التي أنعمها عليها الله ومنها عائلتها، وصحتها، وزوجها، ووالدتها واستقرار حياتها، متابعة: «فكرة إن الواحد يُحصى النعم بتخليه يهدي كده ويبقى حياته أكثر استقرارًا.. الفنان زيه زي الناس بيحاول يستمتع بالحياة على قد ما يقدر حتى لو حياته صعبة».

وتابعت: «أنا أول خروجة مع جوزي كنت متأنتكة ولابسة أحلى حاجة عندي، الفلوس بتجيب سعادة مؤقتة بس مش بتعرف تشتري صحة ولا حب ولا نفوس صافية هي هتجيبلك ماديات معينة، لكن الفلوس مش هترجع عمر ولا شخص تُوفي».

مجموع حنان مطاوع في الثانوية العامة

وذكرت الفنانة حنان مطاوع، أنها حصلت على 80% في الثانوية العامة، وكانت ضمن الأوائل في المدرسة لانخفاض الدرجات في هذا الوقت في الثانوية العامة.