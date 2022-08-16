تأثير بلع بذور البطيخ دون قصد على صحة الجسم.. هل مضر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

قد نتناول بذور البطيخ دون قصد أثناء أكل هذه الثمرة، فهل لهذا تأثير على صحة الجسم؟

لا يوجد ضرر على الصحة لتناول بذور البطيخ، حيث تعد سريعة الهضم وذلك نظرًا لعدم وجود كمية كبيرة من السكر والصوديوم، ولا تشكل خطرًا على الصحة، بل يمكن أن تفيده، وذلك وفقًا لما ذكره موقعا emedihealth، pharmeasy.

تحتوي بذور البطيخ على المغنسيوم والدهون الجيدة الذي يوفر العديد من الفوائد الصحية للجسم، وخاصة صحة الدماغ والقلب كما تقي من الأمراض المرتبطة بهم.

كما تعد مصدر غني بـ المنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والبروتين والفولات والأحماض الدهنية الأساسية والحديد والزنك، التي توفر ما يلي:

تساهم في الحفاظ على صحة جهاز المناعة.

تحسن من عمل الجهاز الهضمي.

تعزيز الطاقة نظرًا لما تحمله من معادن وفيتامينات.

تساهم أيضًا في الحفاظ على صحة البشرة حيث تقلل من أعراض الشيخوخة والتخلص من حب الشباب.

تواجد المنغنيز يحسن من صحة الشعر ويقي من سقوطه وتجنب تعرضه للتلف.

تساعد على التحكم في الوزن نتيجة لما يحتويه من ألياف التي تساعد على الشعور بالامتلاء لوقت طويل من الوقت، بالإضافة إلى انخفاض سعراته الحرارية.

أفضل طريقة لتناول بذور البطيخ، للاستفادة من عناصرها الغذائية، تتمثل فيما يلي:

تأكد من مضغ بذور البطيخ جيدًا قبل ابتلاعها للتأكد من أن الجهاز الهضمي سيمتص جميع العناصر الغذائية لأنها بذور صلبة.

للحصول على وجبة خفيفة صحية، يفضل تحميصه بالزيت بدون إضافة ملح أو غيره.

هناك طريقة رائعة لدمج بذور البطيخ في النظام الغذائي اليومي وهي وضعها في سلطة الفواكه.

إضافة البذور إلى عصير البطيخ.