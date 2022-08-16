المصيف والداي يوز.. 5 منتجات ترتيب شنطة السفر واستغلال المساحات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسم المصيف، يحتاج لقطع كثيرة من الملابس والالتزامات، لكنك بحاجة أيضًا لتخفيف أمتعتك قد المستطاع، ولهذا يعمل الحل السحري لتنظيم الحقائب دور فعال، ويمكنك الحصول على مزايا تنظيمية بأقل سعر ممكن بتكلفة أقل من 100 جنيه.

- لتنظيم مستحضرات التجميل

حقيبة أدوات الزينة متعددة الوظائف حقيبة مستحضرات التجميل، وهي حقيبة الماكياج المحمولة السفر، يمكن استخدامها للماء حقيبة معلقة منظم للنساء الفتيات، وسعرها 89 جنيهًا.

- منظم أقل سعرا

شنطة لادوات المكياج للتعليق مناسبة للسفر - منظم كبير لمستحضرات التجميل لادوات الزينة، وهي مناسبة للسفر للرجال والنساء مع مشبك ومقبض قوي، شنطة مستحضرات التجميل للاكسسوارات مناسبة للسفر، بسعر 50 جينهًا.

- زجاجات العطور والسوائل

مجموعة زجاجات السفر 6 عبوات من زجاجات وحاويات للسفر، قابلة لإعادة الملء بمضخة/رذاذ/ضغط زجاجات لمستحضرات التجميل ومستلزمات التجميل والسفر مع حقيبة تخزين (40 مل), زهري، بسعر 116 جنيهًا.

- منظم أحذية

شنطة منظم احذية مناسبة للسفر وسهلة الحمل ومقاومة للماء، شنطة ملابس داخلية مناسبة لحمالة الصدر، شنطة تخزين الجوارب، شنطة احذية، بسعر 50 جنيهًا.

- منظم الملابس في شنطة السفر

6 قطع حقائب تخزين السفر مجموعة الملابس مرتبة التعبئة صناديق الأمتعة المنظم الحقيبة للماء t عالية الجودة أكسفورد شبكة القماش السفر حقيبة المنظم، بسعر 140 جينهًا.