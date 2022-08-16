امرأة تخلع ملابسها وتحاول اقتحام قمرة قيادة طائرة: "معايا متفجرات" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

استطاع فيليب أوبراين أب لثلاثة أطفال، السيطرة على امرأة خلعت ملابسها وركضت عارية على متن طائرة متجهة إلى مانشستر، قبل أن تحاول اقتحام قمرة القيادة مرتين، بينما كانت تصرخ "الله أكبر".

كان فيليب أوبراين راكبا على متن طائرة جيت 2 من لاناركا في قبرص إلى مانشستر، عندما تسببت امرأة في الثلاثينبات من عمرها في مشهد الذعر بعد وقت قصير من إقلاعها، وفق ما أورد موقع "philenews".

ادعت المرأة أن لدريها متفجرات على متنها، وسألت أيضا الأطفال الذين كانت معهم عما إذا كانوا "مستعدين للموت".

وأخبرت الركاب والموظفين المذعورين أن والديها كانا عضوين في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان "أوبراين"، وهو رئيس شركة صرف صحي، على متن الطائرة مع ستة من أفراد عائلته، بمن فيهم زوجته وأطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و14 عاما.

وقال الشاب البالغ من العمر 35 عاما، والذي كان يعمل في مجال الأمن عندما كان مراهقا، لصحيفة "ميرور": "كل شيء كان طبيعيا، ثم بعد وقت قصير من الإقلاع، سارت امرأة في الممر عارية وطرقت باب قمرة القيادة وهي تصرخ "الله أكبر".

وقال براين إنه سأل المرأة عن سبب قولها لمثل هذه الأشياء وأجابت: "إذا لم أفعل ذلك، فسيكون هناك انفجار وسيموت الجميع".

وذكرت الصحيفة أنه تم تحويل الرحلة إلى مطار باريس شارل ديجول في وقت مبكر بحيث يمكن إنزال "راكب مزعج"، وألقي القبض على المرأة ولا تزال دوافعها مجهولة.

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