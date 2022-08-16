عروسة تصفع عريسها خلال حفل زفافهما وسط ذهول الحاضرين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على "إنستجرام"، لعروس تصفع عريسها على وجهه خلال حفل زفافهما في الهند، ما أثار حالة من الذهول والدهشة.

وأظهر مقطع الفيديو العروسين أثناء فقرة تناول الطعام، العروس تضع يدها محمولة ببعض الحلوى نحو وجه العريس وهو يغلق فمه ولا يترك لها أي خيار سوى استخدام القوة لتناولها، وعندما مد العريس يده تصرفت العروس أيضًا بنفس الطريقة، ولكن عندما أطعمها جبراً، صفعته بشدة تاركة الجميع في حالة صدمة، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

تفاعل كثيرون على رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو، وأعرب كثيرون عن دهشتهم بينما علق آخرون برموز تعبيرية ضاحكة.

ولم يعرف الناس سبب حدوث ذلك، لكن أفراد أسرة العريس قالوا إن العروس لا تحب زوجها.

ومع ذلك فهذه ليست المرة الأولى التي تصفع فيها العروس عريسها خلال حفل الزفاف، قبل بضعة أشهر صفعت عروس من ولاية أوتار براديش العريس، ليس مرة واحدة بل مرتين خلال حفل الزفاف.

وأظهر مقطع فيديو التقط في ولاية أوتار براديش بحي هاميربور بالهند، العريس وهو يقوم بوضع إكليل من الزهور حول رقبة عروسته، لتقوم هي بصفعه مرتين متتاليتين أمام الضيوف لسبب غير معروف، فيما تركت العروس المسرح، وسط ذهول وصدمة العريس والضيوف.

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