الديدان الدبوسية.. نصائح مهمة لحماية طفلك من الإصابة بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يمكن أن تهاجم ديدان الأمعاء بطن الأطفال دون ظهور أي علامات، بل تتغذى على الفيتامينات والمعادن التي يحتويها طعامه في صمت.

وهناك نوع واحد من الديدان شائع ومرتبط جدا بالبشرية، ويمكنه التغلب حتى على أكثر معايير النظافة شمولا، والأطفال الصغار جيدون في نقل العدوى بهذه الآفات الصغيرة، وفقا لموقع Science Alert الطبي.

- ما هي الديدان الدبوسية؟

من الأنواع القديمة وعثر عليها في براز الثدييات الأولية المتحجرة البالغ من العمر 230 مليون عام، وتم العثور على الدودة الدبوسية لدى البشر في القردة.

ويُعتقد أن الديدان الدبوسية تطورت معنا، وعثر على أقدم بيض الدودة الدبوسية من مضيف بشري في حوالي 10 آلاف عام من البراز البشري المجفف، اكتشف في كهف كولورادو، لذلك، فإنها تتكيف بشكل جيد للغاية مع البشر.

- تعيش في البشر حول العالم

الديدان الدبوسية بيضاء وتشبه الخيوط ويصل طول إناثها إلى 13 ملم، أما الذكور، فأقل من نصف هذا الحجم، كما أنها تعيش في البشر في جميع أنحاء العالم، ومعظمها في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاما، ويمكن أن تصيب أيضا البالغين على الرغم من أنها عادة ما تكون ذات تأثيرات سلبية أقل.

- الأعراض

يمكن أن تسبب الديدان الدبوسية هذه الأعراض:

الحكة الشديدة

خسارة الوزن

التهاب الجلد

فقدان النوم

- نصائح مهمة للوقاية

- غلي ملابس الطفل إذا كان مصابا بعد خلعها، لأن البويضات يمكن أن تكون عالقة بها، وفي حالة وجود أقمشة لا يمكن غليها فيجب كيها جيدًا بالمكواة.

- قص أظافر الطفل بصفة مستمرة، لأن بويضات الدودة الدبوسية يمكن أن تكون موجودة أسفلها، فضلا عن منعه من العادات الخاطئة، كقضم الأظافر أو لعق الأصابع، لأن العدوى يمكن أن تحدث من خلالها.

- التأكد من نظافة أيدي الطفل جيدا قبل تناول الطعام، وغسلها بالماء والصابون لتجنب أي عدوى.

- غسل الفاكهة والخضراوات جيدا قبل تناولها بالماء الجاري والخل، لأن البويضات تكون عالقة بها في أحيان كثيرة، بالتالي يكون الطفل عرضة للإصابة بها مرة أخرى.

- يفضل ارتداء الطفل سروال ضيق عند النوم فترة تناول العلاج، حتى لا يتمكن من حك منطقة الشرج أو ملابسه الداخلية، لأن ذلك يؤدي إلى انتقال بويضات الدودة إلى اليد ومن ثم الفم.

- لا يكفي نشر أغطية النوم (البطاطين) في أشعة الشمس، بل يجب كيها كالملابس أيضًا، للتخلص من بويضات الديدان التي يمكن أن تكون عالقة بها.

- العلاج الجماعي ضروري، فلا بد أن تحصل الأسرة بالكامل على الدواء وليس الطفل المصاب فقط، ويجب تكرار الجرعة بعد أسبوعين لضمان السيطرة على الدودة الدبوسية في المنزل.

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