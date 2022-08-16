"ليه مفيش دراسة وامتحانات في الصيف؟".. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تقلل من الوظيفة الإدراكية، ما يجعل من الصعب على أدمغتنا القيام بالمهام المطلوبة المعتمدة على التركيز والاستيعاب للامتحانات.

في عام 2018، لاحظت دراسة من جامعة هارفارد طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة أثناء الطقس الحار، ووجدت أنهم لم يؤدوا أداءً جيدًا في امتحاناتهم في الأيام الحارة بشكل استثنائي.

ولا يقتصر التدهور المعرفي في الطقس الحار على القضايا الأكاديمية، إذ أظهرت دراسات أخرى انخفاض إنتاجية موظفي المكاتب أيضا في الطقس الحار، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

ووجدت دراسة أخرى من مجلة Scientific Reports أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سجلوا درجات أقل في الرياضيات والمهام المنطقية عندما تم توجيه مصباح حراري إلى رؤوسهم.

وفي تقرير عن الدراسة، كتبت "ذا تليجراف" : يتوصل الباحثون إلى فكرة أن الطقس الحار قد يؤثر أيضًا على كلياتك الفكرية بطريقة أكثر دقة -طريقة قد لا تلاحظ حدوثها- عن طريق إبطاء سرعة معالجة عقلك وجعلها أصعب في اتخاذ قرارات جيدة.

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