«شوربة وحمام وجمبري».. أشهر وصفات الأكلات الكذابة بتكلفة لا تتعدى 50 جنيها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أكلة الجمبري الكذاب واحدة من الأكلات التي لاقت إقبالًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، حيث إنه انتشر بالأسواق وسرعان ما التفت الأنظار حوله، إذ أنه يُعرف بصراصير البحر أو «الشيكال»، ويتميز بمذاقه الشهي الذي يتشابه بشكل كبير بمذاق الجمبري.

انتشار بيع الجمبري الكذاب في الأسواق

ووفقا لما كشفه أحمد عطا، أحد بائعي الأسماك والمأكولات البحرية بحلقة السمك بالأنفوشي، في حوار سابق لـ«الوطن»، أن الجمبري الكذاب كان الأكثر مبيعًا في أسواق الإسكندرية، على مدار الأيام القليلة الماضية، وذلك نظرًا لسعره الزهيد مقارنًة بالأصلي كما أنه يشبهه في المذاق والشكل.

أشهر الأكلات الكذابة التي يلجأ لها المصريون

عادة ما يحرص الكثير من الأشخاص وخاصة ربات البيوت على تقديم أشهى الأطباق داخل المنزل، بتكلفات بسيطة وذلك تخفيفًا للأعباء المادية، وفي الوقت ذاته يبحثن عن حيل مبتكرة للتمكن من تناول العديد من الأصناف التي تتميز بأسعارها الكبيرة، لكن بوصفات بسيطة كي يتم الحصول في النهاية على المذاق ذاته.

وفيما يلي نقدم أشهر وصفات الأكلات الكذابة، التي لا تحتاج إلى تكلفة أكثر من خمسين جنيهًا فقط، حسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

1- الحمام الكذاب

- المقادير:

- مقادير الحشو:

- كوب أرز منقوع

2 بصلة مفرومة

ملعقة حبهان مطحون

ملح

فلفل أسود

رشة من جوزة الطيب

ملعقة من الزيت

- طريقة التحضير:

4 قطع من أوراك الدجاج المخلية

كوب من أرز

حبهان

بصلة مبشورة

ورق لورا

فلفل أسود

ملح

ملعقة من الزبدة

صلصة طماطم

- طريقة التحضي:

اغسلي الأوراك بشكل جيد، ثم تبليها بالفلفل الأسود والملح.

ضعي الزبدة في إناء على النار، وشوحي بها البصل حتى يصفر اللون.

فيما بعد ضيفي الأرز ثم تبليه بالفلفل الأسود والملح، ومن ثم ارفعيه من على النار.

احشي أوراك الدجاج بالأرز، واغلقيها بخلة الأسنان، ولفيه بورق من الألونيوم.

ضعي إنار على النار به كمية كافية من الماء، وضيفي إليه رشة ملح وورق لورا.

ضعي أوراق الدجاج في الماء بعد أن يغلي، واتركيها لمدة 20 دقيقة.

صفي الأوراك من ورق الألمونيوم وادهنيها بالزيت وصلصة الطماطم.

ضعيها في الفرن حتى تنضج تمامًا حتى تصبح باللون الذهبي.

رصيها في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس.

2- الجمبري الكذاب

- المقادير:

نصف كيلو «شيكال» - جمبري كداب

ربع كيلو بصل

ملح

فلفل

طماطم

كمون

شطة

حبهان

- طريقة التحضير:

ضعي كمية من الزيت على النار داخل إناء، ومن ثم ضيفي إليها شرائح البصل المقطعة حتى يتغير لونها.

يضاف الحبهان فيما بعد، ثم الثوم، وقلبيهم جيدًا.

ضيفي الشيكال أو الجمبري الكذاب إلى المكونات السابقة.

توضع الصلصة في النهاية ثم الطماطم.

3- الشوربة الكذابة

- المقادير:

بصلة

ملعقة من الزبدة

بهارات

مكعب من مرقة الدجاج أو اللحمة.

- طريقة التحضير:

شوحي البصلة في الزبدة، وضيفي إليها البهارات، واستمري في التقليب.

ضيفي كوبين من الماء واتركي الشوربة حتى تمام الغليان.

ضيفي مكعب المرقة، واتركي الشوربة تغلي تمامًا.

ارفعيها من على النار، وقدميها.

4- الفطير الكذاب

- المقادير:

لفة من الجلاش

كوب من اللبن

2 بيضة

ملعقه صغيرة من الملح

فلفل أسود

شرائح دجاج

نصف كوب من الزبدة

طريقة التحضير:

سوي الدجاج مع بصلة صغيرة مقطعة إلى شرائح، والملح، والفلفل الأسود، وشوحيهم جيدًا.

حضري صينية مدهونة بالزبدة، وضعي نصف كمية الجلاش بداخلها.

اخلطي اللبن مع الفلفل الأسمر والبيض وقلبيهم جيدًا.

ضيفي نصف خليط اللبن على الجلاش المتواجد بالصينية.

ضعي بقية ورق الجلاش مع اللبن والبيض.

ضيفي الجبنة المتوزاريلا والحشو مع الدجاج، وقطعي الفلفل والطماطم إلى القطع الصغيرة.

اغلقي الجلاش من كافة الجوانب، وضيفي إليه الجبنة الموتزاريلا مع الطماطم والفلفل الأخضر.

ضيفي الطماطم المقطعة والزيتون، مع بقية كمية اللبن والبيض فوق الجلاش.

أدخليه للفرن لمدة 20 دقيقة حتى تمام التسوية.