8 نصائح لمساعدتك على الاستيقاظ مبكرا.. منها «تناول طعام خفيف ليلا»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعتبر الاستيقاظ مبكرًا من الأمور التي تسبب إزعاجًا إلى الكثيرين وتغير من حالتهم المزاجية، وللتغلب عليها يلجأ بعض الأشخاص إلى قلب مواعيد عملهم ليلًا تفاديًا لإزعاج الصباح، ولكن في الكثير من الأحيان يكون الشخص مضطرًا إلى الاستيقاظ مبكرًا، لذا يقدم «هن» خلال السطور التالية، مجموعة من النصائح التي تشجعك على الاستيقاظ مبكرًا.

نصائح للاستيقاظ صباحا

من المعروف أن الإنسان يكون أكثر نشاطًا في فترة الصباح مقارنًة بالليل، فضلًا على أنه يعزز من صحة الأشخاص النفسية والجسدية، لذا إليك نصائح لمساعدتك على الاستيقاظ مبكرًا وذلك وفقًا لصحيفة «Times Of India».

- احرص على الابتعاد عن استخدام الأجهزة الالكترونية خلال فترة الليل، مع الابتعاد عن مصادر الضوضاء خاصًة عند توقيت الـ8 إلى 9 مساءً.

- يفضل الابتعاد عن تناول الوجبات الثقيلة خلال فترة الليل لأنه يعزز فترة النوم إلى ساعات طويلة، والاكتفاء بتناول طعام خفيف حتى تستطيع النوم بسهولة فضلًا على أنه يحد من ظهور البطن الناتجة عن مشكلات الحموضة.

- يلزم عليك تحديد سبب قوي يشجعك على الاستيقاظ مبكرًا، ولا تلقي تركيزك على أن الأمر يمثل صعوبة بالنسبة إليك.

- ابتعد عن تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على نسبة من الكافيين قبل النوم.

- احرص على ظبط المنبه على التوقيت المناسب لاستيقاظك، وفي حال انتظامك على الاستيقاظ صباحًا، سيكون من السهل الاستيقاظ مبكرًا في كل يوم.

- اتبع حيلة وضع المنبه بعيدًا عن مكان سريرك، حتى يكون الأمر صعبًا عند إلغائه، وبالتالي يسهل عليك عملية الاستيقاظ.

ممارسة ألعاب الاسترخاء

- يمكنك اللجوء إلى الحيل التي تساعد على النوم، مثل ممارسة ألعاب الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم مثل اليوجا.

- إذا لاحظت عدم قدرتك على النوم مبكرًا، يمكنك طلب المساعدة من طبيب متخصص ربما يكون المشكلة صحية.