مع ارتفاع درجات الحرارة.. 8 نصائح مهمة لممارسة التمارين الرياضية

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعد ممارسة التمارين الرياضية من الأمور الأساسية للكثير من الأشخاص، ولكنها أصبحت معاناة للبعض مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصًة إذا كانت رياضتهم المفضلة تحتاج لمواجهة الطقس الخارجي مثل رياضة المشي.

نصائح لممارسة التمارين الرياضية بأمان

ونظرًا لحرص الكثيرين على ممارسة رياضة المشي في الصباح، يقدم «هن» مجموعة من النصائح التي تساعدك على ممارسة الرياضة بأمان خلال الصباح، وذلك وفقًا لما قدمه موقع «CNN» العربية.

- احرص على تناول الماء قبل وعقب الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية، لأنها تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم، كما أنها تحفز الجسم على التخلص من التعرق والتبول.

- يلزم الاهتمام بوضع كريم واقي الشمس قبل الخروج من المنزل بنحو 20 دقيقة، مع الحرص على عدم مواجهة الشمس بشكل مباشر في الخارج، وابق في الظل قدر الإمكان خاصًة في وقت الظهيرة.

- ضع كريم واقي الشمس على بشرتك عقب مرورو ساعتين من وضعه أول مرة حتى تضمن الحفاظ على بشرتك.

- يفضل اختيار التوقيت المناسب، إذ يكون خلال فترة الليل، أو مبكرًا.

- احرص على ترطيب الجسم قبل البدء في أداء التمارين الرياضية.

- يمكنك اللجوء إلى تناول الأطعمة الخفيفة التي تحتوي على كمية من السوائل مثل الخيار، والبطيخ.

- اختيار الملابس الرياضية من أهم الأشياء لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة خاصًة عند بذل المجهود، لذا احرص على شراء الملابس الفضفاضة المصنوعة من خامة القطن لأنها تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم لمدة طويلة.

- ابتعد عن ممارسة التمارين الرياضية خلال فترة الظهيرة، أو منتصف اليوم لأنها أكثر الأوقات ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة لـ«هن»، إنه لا يمكن الاستغناء عن ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على جسم صحي، ولكن يلزم أن تكون بالشكل الصحيح لذا لابد من توصيل السوائل إلى الجسم بالشكل الكافي: «اشرب ماء دائمًا»، حتى تحافظ عليه رطبًا وبالتالي تتجنب الجفاف الذي يسبب الكثير من المشكلات الصحية.