الأرز الأبيض.. فوائد وأضرار مدهشة عليك معرفتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يعتبر الأرز من الأطعمة الرئيسية للعديد من السكان حول العالم، فعلى الرغم من فوائده الصحية لصحة الجسم، مثل تقوية العظام، والمناعة، إلا ان الإفراط في تناوله قد يكون له عواقب سلبية.

ما يجب أن تعرفه عن الأرز الأبيض

يمكن أن يكون الأرز الأبيض جزءًا من نظام غذائي صحي، وفقًا لموقع Medical News Today ، يحتوي كوب واحد منه على 260 سعرًا حراريًا، ونحو 5 جرامات من البروتين، وأقل من جرام واحد من الدهون.

وعادة ما يتم إزالة النخالة والبذرة من الأرز الأبيض، ما يشير أنه يحتوي على عناصر غذائية أقل من بعض أنواع الأرز الأخرى.

إليك فوائد وأضرار مدهشة عليك معرفتها عن الأرز الأبيض

الأضرار

- قد يسبب الكبد الدهني

ترتبط الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز الأبيض بالإصابة بالكبد الدهني، ما يساهم في الإصابة بأمراض الكبد المرتبطة بالسمنة والسكري والنوبات القلبية، وفقا لموقع .eatthis

- قد يحتوي على الزرنيخ

تم العثور على الزرنيخ في الأرز الأبيض، وهو عنصرا يمكن أن يؤدي عند استهلاكه بشكل متكرر وبكميات كبيرة إلى بعض النتائج الصحية الخطيرة.

- الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي

كشفت بعض الدراسات عن وجود علاقة بين استهلاك الأرز الأبيض وخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

وتعتبر متلازمة التمثيل الغذائي، مجموعة من الحالات التي تحدث معا، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2، وتشمل هذه الحالات ارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر، وزيادة ضغط الدم، ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

الفوائد

- تقوية العظام

الأرز الأبيض يعتبر مصدرا غنيا بالفيتامينات مثل فيتامين "د"، و" الريبوفلافين"، و"الثيامين"، بالإضافة إلى احتواءه على الكثير من المعادن، مثل الكالسيوم، والحديد، والألياف التي تساهم على تقوية العظام.

- زيادة الطاقة

الأرز الأبيض مصدر للكربوهيدرات، وهو بمثابة محرك الجسم، بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من أنواع الأرز الأبيض، مدعمة بفيتامينات B التي قد تساعد في دعم مستويات الطاقة أيضا.

- منع الإمساك

يحتوي الأرز الأبيض على كمية كبيرة من النشا الذي يساعد في منع الإصابة بالإمساك، وتنظيم حركات الأمعاء.

- تقوية المناعة

يحتوي الأرز الأبيض على مواد مضادة للأكسدة، حيث يساعد على تقوية المناعة، ومنع خطر الإصابة بالعدوى.

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