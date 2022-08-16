كيف يؤثر شرب ماء الليمون على مثانتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

يحتوي ماء الليمون على مجموعة من الفوائد الصحية مثل دعم الهضم، وتقليل تلف الخلايا من الأكسدة، وتزويدنا بالدعم الذي نحتاجه بشدة من فيتامين ج والبوتاسيوم.

ليس هذا فحسب، بل يساعد في محاربة رائحة الفم الكريهة وكذلك الحفاظ على صحة بشرتنا مع تقدمنا في العمر، كما أورد موقع "healthdigest".

شرب ماء الليمون يعزز أيضًا صحة المثانة، كعضو في المسالك البولية، فإن الوظيفة الرئيسية لمثانتنا هي حبس البول قبل طرده من الجسم عبر مجرى البول، بفضل شكلها الذي يشبه المثلث.

يمكن للمثانة العاملة أن تستوعب ما يصل إلى كوبين من البول لمدة تصل إلى خمس ساعات، بينما يُعتقد أن ماء الليمون يساعد في الحفاظ على المثانة الصحية.

وتقول أخصائية المسالك البولية الدكتورة شينيل ويلسون، إن ماء الليمون يساعدك على تجنب حصوات الكلى وليس تفتيتها، وفي حين أنه قد لا يكون علاجًا فعالًا لأمراض المسالك البولية، لا يزال بإمكانه التأثير على صحة المثانة بطرق إيجابية، فقد يساعد في الحماية من تكون حصوات الكلى عن طريق زيادة الترطيب.

وفي حين أن الماء وحده فعال في محاربة حصوات الكلى، فإن إضافة الليمون تسهم في تقليل حموضة البول، وبالتالي الحماية من تراكم الكالسيوم الذي يمكن أن يؤدي بخلاف ذلك إلى تكوين حصوات الكلى المؤكسدة.

ويقول طبيب المسالك البولية الدكتور جوستين هومان: "يُنصح بعض المرضى المعرضين لحصوات الكلى في الواقع بشرب عصير الليمون الطازج يوميًا".

في النهاية، لا يُعتقد أن هذه الفوائد تختلف كثيرًا عن فوائد الماء العادي، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجربة ماء الليمون، استخدام نصف ليمونة في كوب من الماء المصفى، لتحقيق أقصى استفادة من ماء الليمون، يجب أن تشربه بانتظام، لكن ضع في اعتبارك أن المشروبات الحمضية يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك، لذلك قد ترغب في الشرب من خلال ماصة.

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