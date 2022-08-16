لا تتوقع.. تناول هذه الفاكهة الشهيرة يوميا وانظر ما سيحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن الفواكه لها العديد من الفوائد، لكن هل تعرف أن هناك فاكهة شهيرة، يحبها كثيرون، إذا تناولتها يوميا قد يساعدك ذلك على العيش لفترة أطول؟

ووفقا لدراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ويسترن نيو إنجلاند، بالولايات المتحدة، فإن تناول العنب بشكل يومي قد يساهم على العيش لفترة أطول، كما جاء في موقع eatthis.

في الدراسة، تمت إضافة حوالي كوبين من العنب إلى نظام غذائي يومي يشتمل على كمية عالية من الأطعمة الغنية بالدهون، في دراسة على الفئران.

النتائج

وأدى ذلك الأمر إلى انخفاض مشاكل الكبد الدهني، ورفع مستويات الجينات المضادة للأكسدة، وزيادة العمر، ما يكشف فوائد جديدة لتناول العنب يوما.

- حياة أطول 5 سنوات

وكشف الدكتور جون بيزوتو، الذي كان جزءا من فريق الدراسة، أن الشخص يمكن أن يستمتع على الأرجح بحياة أطول من 4 أو 5 سنوات إذا بدأ في تناول العنب بانتظام.

- فوائد تناول العنب

يشتهر العنب بخصائصه المضادة للأكسدة، حيث يساعد الجسم على منع عملية تدمير الخلايا والأنسجة، كما يساعد على تطهيرها من السموم.

يحتوي العنب على ثلث القيمة اليومية لـ"فيتامين سي" الضروري للحفاظ على جهاز المناعة، و"فيتامين ب" الذي يلعب دورا مهما في تسريع عملية التمثيل الغذائي، وهذا مهم للغاية، مع التمثيل الغذائي الجيد يصبح وزن الشخص طبيعيا.

كما أن لهذه الفيتامينات تأثير إيجابي على الخلايا العصبية، حيث تزيد من مقاومة الجسم للإجهاد، نتيجة لذلك، يرى الشخص المعلومات بهدوء أكبر ويتذكرها بشكل أفضل.

العنب يساعد على نسبة السكر في الدم، لذا يمكنك تناول كمية كبيرة منه بأمان دون التعرض لخطر الإصابة بمرض السكري، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من هذا المرض في مرحلة التفاقم، يجب تقليل استخدام العنب إلى الحد الأدنى أو القضاء عليه تماما.

لن تتوقع.. هذا ما سيحدث لك إذا تناولت دواء منتهي الصلاحية دون قصد

فوائد أم أضرار؟.. إليك تأثير تناول الآيس كريم حال المعااناة من ألم الحلق

لا تتجاهلها.. 7 علامات في قدميك تشير إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم

قبل الشراء.. تعرف على الفرق بين العصير والشراب والنكتار

تحافظ على كليتك وتزيل السموم.. 9 أطعمة مفعولها كالسحر على صحتك