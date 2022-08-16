4 سنوات عذاب.. حكاية طفلين شقيقين لا يأكلان ولا يشربان لأسباب طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعاني طفلان شقيقان من عدم قدرتهما على تناول الطعام والشراب، لعيب خلقي نادر تسبب في تأثير مجرى الهواء "القصبة الهوائية والمريء.

ولدت الطفلة البريطاني إيزي في أبريل من عام 2018، أما شقيقها ويل ولد في 2019 ليلقى نفس مصير اخته في عدم قدرته على تناول الطعام والشراب.

تطلبت حالة "إيزي" جراحة عاجلة لإنقاذ حياتها، بعد ولادتها بيومين في مستشفى إيفلينا للأطفال في لندن، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

عند بلوغها العام الأول، دخلت إلى المستشفى لـ 16 مرة، لأنها لا تستطيع أن تأكل أي شيء، يمكن أن يقدم للأطفال مثل الأطعمة المهروسة، كما أنها لا يمكنها أن تبتلع السوائل، ما استدعى تركيب زر المعدة، أي أنبوب تغذية صغير يتم إدخاله مباشرة في المعدة حتى تتمكن من تلقي السوائل دون البلع.

وفي 2019، ولد شقيقها "ويل" ولكن بعد مرور وقت قصير، لاحظ والدية بأنه يعاني من مشكلة صحية، حيث يعاني من صعوبة في التنفس، وعدم القدرة على البلع.

أخبر الأطباء والديه بأنه يحتاج أيضًا إلى جراحة طارئة بعد ولادته بيومين، لأنه يعاني من تعفن الدم، ما تسبب في تعرض الأم إلى حالة نفسية سيئة، حيث تعرض إلى توقف التنفس مرتين وكان يحتاج إلى الإنعاش.

وبعد ثلاثة أشهر خلال تواجده في المستشفى، كشفت الفحوصات أن ويل يعاني أيضًا من مشكلة في البلع، حيث تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتلين الحنجرة، وهو عيب خلقي حيث تكون الحنجرة "صندوق الصوت" ناعمة ومرنة، أي عند تنفسه يحدث انهيار جزء من وتره الصوتي، مما ينتج عنه سد مجرى الهواء.

على الرغم من أن الجراحين كانوا قادرين على إجراء عملية جراحية حتى يتمكن ويل من التنفس بسهولة أكبر، إلا أنه لا يزال غير قادر على ابتلاع السائل لأنه يتسبب في إصابته بالتهابات في الصدر، وعندما كان يبلغ من العمر 10 أشهر، تم تركيب زر المعدة، تمامًا مثل شقيقته إيزي.

بعد أن تم تزويد طفليهما بأنابيب إطعام، أرادت ريبيكا وتوم والدي الطفلان، بأن عليهم عمل وشم في نفس المنطقة لجعل أطفالهم فخورين بما حدث لهم.

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