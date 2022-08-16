«سافر من سنين ومش بيسأل».. سيدة تحسبن على زوجها و«الإفتاء» توضح الحكم

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الكثير من الأسئلة بشأن الشرع والدين في القضايا الهامة المتعلقة بالحياة اليومية والعلاقات الزوجية والأسرية والحجاب والطلاق والانفصال، يحاول المسلمون البحث عن إجابات لها، حتى لا يقعوا في إثم وذنب ومخالفة لتعليمات الرسول الكريم، وفقا للكتاب والسنة.

سيدة تستغيث بدار الإفتاء المصرية

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر على قناتها بموقع «يوتيوب»، من سائلة تشكو من زوجها، إذ تقول:« الزوج بيسافر من 5 إلى 6 سنين، ومبينزلش إجازة بأقل من هذه المدة الزمنية، مبيسألش على عياله والأم اللي ربتهم لوحدها، بتحسبن عليه، هل ده حرام ولا حلال».

ومن جانبه ردت دار الإفتاء المصرية، عبر خاصية البث المباشر، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، على السؤال الوارد إليها، كالتالي: «بلاش تتحسبني عليه، الحسبنة ليست دعاءً بشر كما يظن البعض، هي مجرد إن الإنسان بيفوض أمره إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله وكيلي وكافيني من كل شر».

«الإفتاء»ترد على السؤال

ووجهت دار الإفتاء المصرية، رسالة للأزواج الذين يعملون خارج البلاد، تقول: «بنوجه رسالة ونصيحة للأزواج بالخارج، أن هناك زوجة، هذه الزوجة تريد من يعينها على الحياة، والله لو سابت الولاد معاك أسبوع مش هتتحمل خدمة وتربية، لذلك يجب على الرجال مراعاة هذا وعدم المبالغة في السفر بشكل مستمر، على الأقل يرجع لبيته وزوجته ويأخذ إجازة مدة لا تقل عن شهرين أو 3 أشهر، حتى يكون هناك ترابط في الحياة بينهم، بالإضافة لسؤاله الدائم عنهم وعدم الانشغال أثناء فترة السفر».

وأضافت دار الإفتاء المصرية: «هناك جانب معنوي هام جدا وهو التربية والرعاية، يجب عدم ترك الأطفال وإهمالهم لمجرد تأمين الحياة المادية فقط، وتتفاجئ بإدمان الأطفال والخروج عن المألوف، يجب أن يكون هناك دور كبير للأب في حياتهم، يجب التشارك في التربية.. المسألة مش تجمع فلوس وتبعتهم وخلاص».