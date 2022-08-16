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الامارات | مصر .. إحالة القاضي المتهم بقتل شيماء جمال وشريكه إلى المفتي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، القاضي أيمن حجاج، وصديقه حسين الغرابلي، المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، زوجة الأول، ودفن جثمانها داخل مزرعة في منطقة البدرشين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

وتنحى المحامي عن الدفاع عن المتهم الأول، قائلًا: "بعد أن تمكنا من الاطلاع على قضية المستشار المتهم بقتل زوجته والباعث على ذلك، قررت ترك فريق الدفاع".

وكانت النيابة قد أحالت المتهمَين أيمن عبدالفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي- محبوسين احتياطيًا، إلى محكمة جنايات الجيزة في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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