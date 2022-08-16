الجمبري الكداب ينتشر في الأسواق.. اعرفي شكله وطريقة طهيه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للمأكولات البحرية عشق خاص، تدفع محبيها إلى شراء وتجربة كل ما يتعلق بها، وكان آخر ما انتشر خلال الفترة الأخيرة الجمبري الكداب أو ما يعرف بصراصير البحر أو «الشيكال»، الذي زاد الإقبال عليه في أسواق المأكولات البحرية، ولكنه يحتاج إلى طريقة طهي خاصة للحصول على المذاق المطلوب.

الجمبري الكداب ينتشر بيعه في الأسواق

وكان الجمبري الكداب الأكثر مبيعًا في أسواق الإسكندرية، نظرًا لسعره الزهيد مقارنًة بالأصلي كما أنه يشبهه في المذاق والشكل، إذ يمكن تناوله بدلًا من الجمبري الأصلي، وذلك حسبما أوضح أحمد عطا، أحد بائعي الأسماك والمأكولات البحرية بحلقة السمك بالأنفوشي، في حديث سابق لـ«الوطن».

طريقة عمل الجمبري الكداب

وتساءلت الكثير من السيدات عبر منصات «السوشيال ميديا»، عن الطريقة الصحيحة لتنظيف «الشيكال» أو الجمبري الكداب بالإضافة إلى طريقة عمله، وهو ما يوضحه «هن» خلال التقرير الآتي، وفقًا للشيف أسماء مسلم عبر أحد البرامج التفلزيونية على «الحياة».

المقادير

- نصف كيلو «شيكال» - جمبري كداب.

- ربع كيلو بصل.

- ملح.

- فلفل.

- طماطم.

- كمون.

- شطة.

- حبهان.

طريقة التحضير

- ابدأي أولًا في تجهيز الشوربة من خلال وضع إناء على النار به كمية من الزيت على نار هادئة.

- ضعي في الإناء شرائح البصل حتى يتغير لونها فقط.

- ضيفي إليه الحبهان، ثم الثوم، مع الحرص على التقليب جيدًا.

- ضيفي «الشيكال» إلى المكونات.

- احرصي على عدم تقليبه بالملعقة، حتى لا تتكسر أجزاءه.

- ضعي الصلصة، ثم الطماطم.

- قلبي المكونات جيدًا مع إضافة التوابل بنفس الطريقة المذكورة.

- ضيفي الماء إلى المكونات ثم ضعي عليها غطاءً محكمًا.

- اتركيه ينضج جيدًا، ثم جهزيه للتقديم.

أما عن طريقة التفرقة بين الشيكال والجمبري الأصلي، قدمت إحدى السيدات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، الفرق بين النوعين، إذ قالت إن الفرق يكون واضحًا لأن الجمبري الكداب يشبه العقرب إلى حد كبير، ويكون طويل الشكل على عكس الجمبري الأصلي الذي يظهر في شكل منحني.