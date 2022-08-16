نصائح للأمهات لاختيار الألعاب المناسبة للطفل.. «هتتفاجئي من النتيجة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأسئلة المتعلقة بتربية الأطفال بطريقة سليمة، خالية من العنف والعصبية خاصة في الالعاب التي يفضلها البعض وتكون قتالية، لذا تلجأ الأمهات للبحث عن طرق تجعلهم أكثر هدوءًا حتى لا يتطور الأمر بشكل عدواني.

الألعاب المناسبة للأطفال

وتحدثت الدكتورة دعاء كرسون، مدربة التربية الإيجابية للوالدين، خلال استضافتها في برنامج«جروب الماميز»، عن الأساليب الصحيحة لتربية الأطفال، مع كيفية اختيار الألعاب الملائمة لهم، إذ تقول: «لو الطفل عنيف بطبعه مش قادر يتحكم في انفعاله، بيضرب طول الوقت، بقول للأم نقلل اللعب اللي فيه عنف، لأنه بطبيعة الحال بيستخدم إيده في الضرب بشكل كبير، لكن لو طفل خجول مبيدافعش عن نفسه طول الوقت، بياخد المشاعر ويكتمها جواه هقولها لأ، سيبي الأب يلعب معاه علشان لما يطلع للمجتمع يعرف يتعامل، على حسب نمط شخصية الأطفال تقدري تحددي طريقة اللعب».

ألعاب مخصصة للأطفال تنمي المهارات

كما حددت مدربة التربية الإيجابية، للوالدين، أهمية اللعب بالرمل للأطفال، إذ تقول: «اللعب بالرمال سحر، الولاد بمجرد يمسكوا بإيديهم ويصبوا ويكبوا ويحطوا على الرمل مياه، ده بيساعدهم على الاسترخاء، ممكن نستخدم البلكونة الاستغلال الأمثل ونخليها مكان للعب الأطفال، وعلى الحائط الزقي ورقة كبيرة علشان يقدر الطفل يرسم ويلون عليه، واللعب بالمياه والألوان والرمل والصلصال، بيخلي الطفل مندمج ويخاطب جميع حواسه، الطفل الأقل من 7 أعوام بيتبسط بالألعاب اللي فيها تحدي».

كما وجهت نصيحة للآبوين في أثناء شراء الألعاب للأطفال، إذ تقول: «مينفعش نحسس الأطفال بالعجز، ونشتري ألعاب تنمي مهاراتهم فقط، على سبيل المثال اللعب بالصلصال والمياه والرمل، يعمل على تنمية عضلات اليد، التي تبدأ في النمو من سن 12 شهرًا».