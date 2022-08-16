موضة بداية الألفية الثالثة تعود بقوة هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال خبير الموضة الألماني أندرياس روزه إن موضة بداية الألفية الثالثة (2000) تشهد عودة قوية هذا الصيف لتشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضح روزه أن موضة بداية الألفية الثالثة تتسم بالجرأة والتحرر والجاذبية؛ حيث تتمثل مفرداتها في القطع الفوقية القصيرة كالتوب الكاشف للبطن والتنورة القصيرة والسروال الرياضي والسروال الباجي ذي القصة الفضفاضة والهودي والتي شيرت بلا أكمام، الذي يسلط الضوء على العضلات بالنسبة للذكور، بالإضافة إلى الأحذية ذات النعل الضخم وحذاء الكروكس والنظارات الشمسية ذات العدسات الملونة وحقيبة الوسط.

كما تخطف موضة بداية الألفية الثالثة الأنظار إليها من خلال الألوان الزاهية وحتى الصارخة كدرجات النيون، بالإضافة إلى المظهر البرّاق.

وأشار روزه إلى أن هذه الموضة تسود أيضا في عالم التجميل؛ حيث تهيمن الألوان القوية على المكياج، في حين تتربع الغُرّة الكثيفة والطويلة على عرش تسريحات الشعر النسائية.

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