للمرأة.. اعرفي نجم موضة الأحذية في صيف 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن الباليرينا الإسبادريل (Espadrilles Ballerinas) يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة ومغلفة بالإحساس بالراحة الفائقة أثناء المشي.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حذاء الباليرينا الإسبادريل يجمع بين مزايا حذاء الباليرينا المسطح وحذاء الإسبادريل الإسباني ذي النعل المصنوع من اللحاء المجدول.

وأضافت “Elle” أن حذاء الباليرينا الإسبادريل يأتي مصنوعا إما من قماش الكانفاس أو الجلد، ويكتسي في الغالب بدرجات البيج والكريمي أو الأسود، في حين تزهو بعض الموديلات باللون الوردي أو تتلألأ ببريق الألوان الميتالك كالذهبي.

ويمتاز حذاء الباليرينا الإسبادريل بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو سروال قماشي ذي قصة انسيابية أو تنورة متوسطة الطول (ميدي) أو فستان جريء.

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