«آية» تعرضت للتنمر بعد التحرش في كافيه المعادي: «مبتتكلمش مع حد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة في واقعة التحرش بطفلة داخل كافيه في المعادي، إذ دخلت آية علي، صاحبة الـ15 عامًا في حالة من الاكتئاب والعزلة والأذى النفسي، خاصة بعد تداول قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضها للسخرية من البعض على شكلها.

تحرش وتنمر تعرضت له «آية»

دخلت «آية» في حالة من الاكتئاب بسبب سخرية البعض منها بدلًا من دعمها بعد تعرضها للتحرش من عامل في كافيه بالمعادي، حسبما ذكرت والدتها في حديثها مع «هن»، الأمر الذي جعلها تمتنع عن الكلام مع أي شخص.

والدة «آية»: «مش قادرة تتكلم مع حد»

حالة «آية» الآن أقلقت والدتها: «مش قادرة تتكلم مع حد»، ما دفع والدتها إلى التوجه للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ليأكدوا لها أن طفلتها تحتاج إلى جلسات نفسية بسبب ما تعرضت له من تحرش وتنمر.

الأم: «بدل ما يدعموها تنمروا عليها»

«بيتنمروا عليها وعلى شكلها وبيقولوا إزاي يبصلها دي شكلها وحش» تلك العبارات المتنمرة وجهت إلى «آية» بعد انتشار قصة التحرش بها في كافيه المعادي، وهو ما أثر بالسلب على حالتها النفسية، بحسب والدتها: «بدل ما يدعموها تنمروا عليها»، ما جعل صاحبة الـ15 عامًا ترفض الظهور أمام أي شخص.

تفاصيل واقعة التحرش بـ«آية» في كافيه المعادي

وتعرضت «آية» للتحرش من أحد العاملين في كافيه بالمعادي، تواجدت فيه لحضور عيد ميلاد صديقتها، حيث تعمد الشاب لمس أجزاء من جسدها أكثر من مرة بحجة الازدحام في المكان، حتى قررت الفتاة مواجهته، وحدث بينهما مشادة انتهت بلكمه لها، وإصابتها بكدمة أسفل العين اليمنى.

وحررت أسرة «آية» محضرًا برقم 13077 جنحة، وأمرت نيابة المعادي الجزئية بعرض الطفلة على الطب الشرعي، مع تكليف رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة داخل الكافيه، وعرض الفتاة على الطب الشرعي، وحجز المتهم وعمره 26 عامًا على ذمة التحقيقات.