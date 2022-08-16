أعراض ألزهايمر المبكرة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت مبادرة أبحاث ألزهايمر إن أعراض ألزهايمر المبكرة تتمثل في النسيان المتكرر للأسماء والمواعيد ووصفات الطعام البسيطة ووضع الأغراض في غير موضعها، على سبيل المثال وضع المحفظة أو المفاتيح في الثلاجة.

وأضافت المبادرة أن الأعراض تشمل أيضا التقلبات المزاجية الشديدة وكذلك التغيرات الطارئة على الشخصية بدون سبب واضح كالعدوانية المفاجئة.

وشددت المبادرة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض المبكرة؛ نظرا لأن مفعول أدوية ألزهايمر يكون في أفضل حالاته في بداية المرض.

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