4 نصائح بسيطة وفعالة لتنظيف مرتبة سريرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ)-

على اعتبار أننا نقضي أكثر من ثلث حياتنا في السرير، من الغريب والمفاجئ ألا ننتبه أو نفكر في تنظيف مراتب أسرّتنا بشكل منتظم. فبينما يقوم البعض منا بهذه العملية كل بضعة أشهر، من المرجح أن تمتد هذه الفترة لسنوات بالنسبة للغالبية. هذا في حال التفكير في القيام بذلك!

في حياتنا اليومية نحرص على تنظيف الأرضيات بانتظام بالمكنسة الكهربائية ونزيل الغبار عن الخزائن الصغيرة الموجودة على جانبي السرير، غير أننا نهمل تنظيف المراتب، التي تعد واحدة من أهم مكونات غرفة النوم. فبينما نركز على غسل ملاءات وألحفة الأسرّة، فإن مراتب أسرّتنا هي المكان، الذي يجب أن يحظى بانتظام بعنايتنا خلال عملية تنظيف غرف نومنا لما يمكن أن تؤوي من بكتيريا وأوساخ وحتى عث الغبار.

علاوة على ذلك، يمكن أن تصبح المراتب مصدرا للروائح الكريهة مع مرور الوقت، بسبب تراكم خلايا الجلد الميت والعرق، بالرغم من عدم التلامس المباشر مع البشرة أثناء النوم. وهذا ليس أسوأ ما في الأمر، فإذا لم تقم بتنظيف مرتبتك أو تغيير ملاءاتك بانتظام، فقد تصبح بيئة خصبة لجذب بق الفراش. ومع أن بق الفراش لا ينقل الأمراض، إلا أن لدغاته يمكن أن تلتهب أو حتى ان تتسبب في رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص.

بما أننا نقوم عادة بتغطية مراتب أسرّتنا بأغطية وملاءات وألحفة، فمن المعقول أن نقوم بتنظيف المراتب كل ستة أشهر فقط. ولذلك ننصح بإتباع هذه النصائح البسيطة والفعالة من خبراء التنظيف من "لاوندري هيب" (Laundryheap).

· الخطوة 1: استخدام المكنسة الكهربائية

البدء بتنظيف المرتبة بالمكنسة الكهربائية للتخلص من أي أوساخ أو فتات أو شعر أو فوضى. كما أن هذه العملية ستساعدك في التخلص من الغبار وخلايا الجلد الميتة.

· الخطوة 2: إزالة البقع

مع أن مزيلات البقع يمكن أن تكون مفيدة في هذه الحالة، إلا أن لا شيء يضاهي فاعلية الخل والماء الساخن للتخلص من البقع المرتبة. يمكنك وضع كمية جيدة من الخل الأبيض مباشرة على المنطقة المتسخة. بعد ذلك، خذ بعض الماء الساخن والصابون وقطعة قماش، وابدأ بفرك البقعة. رش بعدها كمية من بلورات الصودا واتركها لمدة 15 دقيقة. عندما تجف بلورات الصودا، قم بإزالة البقايا بإستخدام المكنسة الكهربائية.

· الخطوة 3: تنظيف المرتبة بالبخار

يقضي البخار على ما يصل إلى 99٪ من الجراثيم والبكتيريا، وهو طريقة سهلة وبسيطة وفعالة للغاية لتنظيف مرتبتك بعمق. أحضر آلة بخار أو مكواة تحتوي على وظيفة التبخير ومررها ببساطة على المرتبة حتى تغطي كل منطقة. اتركها لتجف وها قد أنجزت المهمة – والمرتبة جاهزة للنوم.

· الخطوة 4: استخدام المعطر

بعد أن تم بذل كل هذا المجهود لجعل مرتبتك خالية من البقع، استخدم معطر أقمشة على كامل المرتبة للحفاظ على رائحتها المنعشة. يمكنك أيضا استخدام مادة مطهرة آمنة على الأنسجة وتخفيفها في القليل من الماء، ثم رشها على المرتبة. مرة أخرى، اتركها حتى تجف واستمتع بنوم هانيء.

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