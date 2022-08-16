«أخصائي تغذية»: انتشار السمنة بين الأطفال مؤشر غير صحي والوراثة أهم الأسباب

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة مريم أمين اخصائي التغذية العلاجية والسمنة، إن نسبة السمنة في الأطفال أصبحت أكثر انتشارا عن نسبتها عند الكبار وهو مؤشر غير صحي، لافتة إلى تعدد أسباب السمنة عند الأطفال والتي ترجع إلى أسباب وراثية أو جينات، حيث أكدت الدراسات أن إصابة أحد الأبوين بالسمنة يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

تغير نمط الحياة يتسبب في السمنة لدى الأطفال

وأضافت أمين في حوار مع الإعلامية تغريد عرفة في برنامج «زينة» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن العادات اليومية السيئة لها أثر كبير في انتشار السمنة بين الأطفال منها اعتمادهم على الوجبات السريعة في الطعام، إضافة إلى لغبطة الساعة البيولوجية للأطفال نتيجة السهر، فضلًا عن تغير طبيعة الألعاب التي يلعب بها الأطفال، حيث يجلس الأطفال على الهواتف الذكية أو أمام التليفزيون بدلًا من «التنطيط» والجري كما كان يفعل الأطفال في الأجيال السابقة.

كمية الطعام مهمة جدًا في عدم إصابة الأطفال بالسمنة

ولفتت أخصائي التغذية العلاجية والسمنة إلى أنه لا يوجد طعام محدد يكون مسؤول عن سمنة الأطفال، لافتة إلى أن كل الأطعمة التي خلقها الله هي مفيدة لكن يجب أن يتنم تناولها بالمقدار المناسب.

ضرورة تنوع الطعام الذي يحصل عليه الأطفال

وأشارت أمين إلى خطورة اعتماد الأطفال على نوع واحد من الطعام كالنشويات مثلًا، حيث يأكل الطفل مكرونة وبطاطس محمرة وهو ما يعني أنه لم يحصل إلا على نشويات فقط، وفي صورة غير صحية كونها البطاطس مقلية، موضحة أنه من الضروري تناول الأطفال للبروتين وأن يكون حصولهم على النشويات منه خلال النشويات المركبة فبعيدًا عن الدقيق الأبيض المصنوع منها المخبوزات.