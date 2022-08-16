مع اقتراب الدراسة.. 8 نصائح لتشجيع طفلك على الذهاب إلى المدرسة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تزامنًا مع اقتراب المرحلة الدراسية، تبدأ الأمهات في تجهيز أبنائهن وإعداد الأغراض المدرسية التي يتطلبوها بدايًة من الملابس والحقائب، ولكن يحمل معظمهن مسؤولية تعبهن عند إيقاظ أطفالهن وتشجيعهن على الذهاب مبكرًا إلى المدرسة، وربما يكون الأمر مزعجًا بالنسبة لهن أكثر من أبنائهن.

نصائح لتشجيع طفلك

لذا، يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي مجموعة من النصائح التي يلزم عليك اتباعها لتشجيع طفلك على الذهاب إلى المدرسة، وذلك وفقًا لموقع «Very Well Family».

- حاولي التقرب من طفلك، ومحاولة فهم السبب الرئيسي وراء تمنعه من الاستيقاظ مبكرًا أو الذهاب إلى المدرسة، ربما يكون الأمر نفسيًا ويلزم معالجته بهدوء حتى يثق الطفل في الحديث معك.

- اذهبي مع طفلك لشراء الأغراض المدرسية التي يحتاجها، إذ تعتبر وسيلة فعالة لتشجيعه على الذهاب إلى المدرسة لاستخدامها.

- احرصي على ترك طفلك يتمتع براحته الأسبوعية في يوم الإجازة المخصص له.

- عند امتناع طفلك عن الاستيقاظ أو الذهاب إلى المدرسة بشكل تام، حاولي أن تكوني مرنة معه من خلال توجيه بعض الرسائل التي تنفي قبولك وجوده في المنزل خلال يومه الدراسي.

- عند ملاحظة أن طفلك يشعر بالملل والإحباط من الروتين المدرسي، يمكنك تشجيعه من خلال تذكيره بيوم العطلة التي تستعدين إلى وضع خطة مميزة لتعويضه عن تعبه خلال الأسبوع.

- بعد أن تعودي طفلك على الاستيقاظ مبكرا عقب أول أسبوع من مرور الدراسة، اتركيه يستيقظ بنفسه ويأخذ وقته دون تقييد.

- احرصي على التقرب من طفلك ودعمه دائمًا، وعلميه تكوين صداقات في المدرسة حتى يتشجع إلى الذهاب إليها والجلوس معهم، فضلًا على ضرورة خلق المنافسة الدراسية.

- في حال امتناع طفلك عن الذهاب تمامًا، يمكنك طلب المساعدة ممن حولك، أو عرضه على طبيب نفسي حتى تنقذي الأمر مبكرا نظرًا لأن التأخير لا يكون في صالح الطفل دراسيًا.