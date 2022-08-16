علامات وأعراض الإصابة بمرض السرطان.. استشاري يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتشرت حالات الإصابة بالسرطان بمختلف أنواعه في الآونة الأخيرة، وبغض النظر عن العمر أو الصحة فمن الضروري معرفة العلامات المحتملة للإصابة بمرض السرطان، والتي تعد غير كافية لتشخيص المرض، لكنها تمثل أدلة تساعد الطبيب في العثور على المشكلة وعلاجها في وقت مبكر عندما يكون الورم ما زال صغيراً ولم ينتشر بعد.

وقال الدكتور عماد شاش، استشاري بمعهد الأورام جامعة القاهرة، إنه يوجد أعراضا عامة تظهر على المريض تلزمه بالذهاب إلى الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، للتأكد من إصابته وتحويله إلى متخصص، لافتاً إلى أنه إذا استمر أي عرض طبي لمدة تزيد عن أسبوع على الرغم من تناول المريض الأدوية اللازمة وعدم التعافي فيجب عليه الذهاب للطبيب لفحصه عن طريق أشعة مقطعية أو أشعة على الصدر لمعرفة السبب والاطمئنان عليه.

الأعراض العامة لمرض السرطان

وأوضح «شاش» لـ «الوطن»، أن الأعراض الأخرى تتمثل في نقص في الوزن غير مبرر دون اتباع نظام غذائي «رجيم»، على الرغم من تناول الطعام بصورة طبيعية، فقدان الشهية دون سبب.

وتابع قائلاً: «كل ورم بتكون ليه أسباب خاصة به مثل سرطان الثدي بيكون فيه كتلة موجودة أو تغير في شكل الجلد أو افرازات مدممة أو سماكة للجلد، أو سرطان المثانة بتكون أعراضه وجود حرقان في البول غير مبرر أو نزيف مدمم، وسرطان القولون الذي يؤدي إلى تغيير في طبيعة الشخص من ناحية دخوله الحمام يومياً نتيجة اسهال أو امساك غير مبرر».

عوامل الإصابة بمرض السرطان

وأكد أن عوامل الإصابة بمرض السرطان مختلفة ومن ضمنها التعرض للملوثات والأكل غير الصحي وعدم ممارسة الرياضة والتدخين، وينبغي على المريض الذهاب إلى الطبيب في حالة شعوره بأي من الأعراض السابقة للاطمئنان عليه وفحصه بشكل جيد والقيام بتحويله إلى طبيب مختص في حالة إصابته.