أسباب تورم العقد الليمفاوية في الرقبة.. بعضها خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن تورم العقد الليمفاوية في الرقبة له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضح المركز أن الأسباب البسيطة لتورم العقد الليمفاوية في الرقبة تتمثل في العدوى والالتهابات بالقرب من العقد الليمفاوية في الرقبة مثل التهاب الحلق والتهاب اللوزتين والتهابات الأسنان، بالإضافة إلى العدوى في أنحاء الجسم المختلفة.

كما قد ينذر تورم العقد الليمفاوية في الرقبة بالإصابة بأورام خبيثة مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الدم (اللوكيميا) أو سرطان في أي منطقة أخرى بالجسم.

وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار تورم العقد الليمفاوية في الرقبة لمدة تزيد عن 4 إلى 6 أسابيع، لا سيما إذا كان مصحوبا بحمى وتعرق وإعياء وفقدان الوزن.

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