تنظير البطن.. ما مزايا هذه الجراحة وموانعها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تنظير البطن هو نوع من الإجراءات الجراحية طفيفة التوغل ومحدودة الاختراق للجسم، بحيث تسمح للجراح بالوصول إلى داخل البطن ومنطقة الحوض دون الحاجة إلى عمل جروح كبيرة في الجلد.

وأوضح الجراح الألماني كريستوف فولشتاين أنه يتم إجراء تنظير البطن في حالات الفتق الإربي واستئصال المرارة أو الزائدة الدودية، وكذلك في عمليات السرطان.

وغالبا ما يُستخدم تنظير البطن أيضا لتوضيح الأعراض غير الواضحة في منطقة البطن والحوض، على سبيل المثال في حالة الاشتباه في الانتباذ البطاني الرحمي.

كيفية الإجراء

وعن كيفية الإجراء أوضح فولشتاين أنه يتم إدخال كاميرا صغيرة وأدوات جراحية في البطن من خلال عدة شقوق صغيرة، تحت التخدير الكلي طبعا، ويتم ملء التجويف البطني بغاز ثاني أكسيد الكربون من خلال السرة لرفع جدار البطن بحيث يكون هناك مساحة كافية لإجراء العملية.

وتقوم الكاميرا بنقل الصورة داخل البطن إلى شاشة، ويمكن رؤية ما يجب القيام به على الشاشة. ويتم التحكم في الأدوات وفقا لذلك عبر الشاشة. وتتم إزالة القطع الكبيرة من الأنسجة كالدرنات من خلال قناة بحجم 12 ملم تقريبا. وبمجرد الانتهاء من الجراحة، يتم تحرير الغاز مرة أخرى. وتوضع اللاصقات على الجروح لتغطيتها.

مزايا عديدة

ومن جانبه أوضح الجراح الألماني شتيفان فاركاس أن تنظير البطن يتمتع بمزايا عديدة تتمثل في قصر المدة المطلوبة للمكوث في المستشفى بعد الجراحة، والتي يتحدد زمنها بالفعل بنوع الجراحة.

وهناك فترات إقامة قصيرة من يومين إلى ثلاثة أيام، على سبيل المثال بعد استئصال المرارة والعمليات الصغيرة. وإذا تمت إزالة أجزاء من الأمعاء، فسيتعين البقاء في المستشفى من أربعة إلى ستة أيام. وفي حالة عمليات الأورام المعقدة، يمكن أن تكون مدة الإقامة أطول.

وفي اليوم الثاني بعد العملية، يمكن للمريض الاستحمام وإزالة اللاصقات، الأمر الذي يساعد عليه أن الجروح الصغيرة تلتئم بسرعة أكبر. ومن الطبيعي الشعور بعد عملية جراحية بألم والشعور أحيانا بالإرهاق، لكن وعلى أية حال بنسبة أقل من الجراحات الأخرى المفتوحة، مع التحسن بسرعة أكبر.

ويعود الشعور بوجود غازات في تجويف البطن بعد ذلك بسرعة، لكن سرعان ما يتم التغلب على هذه المشكلة من خلال بعض التمارين الخفيفة مثل ركوب الدراجات. ويجب تجنب السباحة لبضعة أسابيع للمساعدة على جفاف الجرح والتئامه بسرعة.

موانع

وأشار فاركاس إلى أن هناك بعض الموانع، التي تعيق إجراء تنظير البطن، فإذا أدى عدد كبير من العمليات السابقة إلى التصاقات قوية، فقد يكون تنظير البطن عندئذ غير مناسب.

وقد لا يتمكن المريض من إجراء تنظير البطن بسبب وجود مشاكل في الرئة على سبيل المثال؛ نظرا لأن الغازات في البطن تؤدي إلى ارتفاع الحجاب الحاجز، وهو ما سيسبب مشاكل أكبر في الرئة.

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