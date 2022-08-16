الأول في العالم.. قانون لتوفير مستلزمات الدورة الشهرية للمرأة في اسكتلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

دخل في اسكتلندا اليوم الاثنين قانون يتعلق بتوفير المنتجات اللازمة للدورة الشهرية والصحة حيز التنفيذ، وهو قانون وصفته الحكومة بأنه الأول من نوعه في العالم.

وذكرت الحكومة الاسكتلندية، في بيان، أن القانون يطالب المجالس ومقدمي الخدمات التعليمية بإتاحة منتجات الدورة الشهرية لكل من تحتاج إليها.

وقالت النائبة مونيكا لينون، التي وقفت وراء تبني القانون الذي تم إقراره في عام 2020، :"مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة، يعد قانون منتجات الدورة الشهرية بمثابة شعلة أمل تظهر ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع السياسيون معا من أجل مصلحة الشعب الذين نخدمه".

وقد استثمرت اسكتلندا بالفعل نحو 27 مليون جنيه إسترليني (7ر32 مليون دولار) منذ عام 2017 لضمان توفير السدادات (الحفاظات) والفوط الصحية في الأماكن العامة.

وكانت منظمة "بلان إنترناشونال" ذكرت عام 2017 أن 10% من الفتيات والشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 14 و 21 عاما في المملكة المتحدة لا يستطعن ماديا شراء أي منتجات خاصة بالدورة الشهرية، بينما يعاني 15% من مشاكل مالية من أجل توفيرها.

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