نصائح مهمة لا تغفلي عنها للحفاظ على صحة شعرك.. تعرفي على الطريقة الصحيحة لتمشيطه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العناية بصحة وشعر الرأس من المهام الأساسية التي تحرص عليها المرأة، إذ يعد شعرها من مظاهر جاذبيتها الخاصة، لكن العناية الخارجية وحدها غير كافية للحفاظ عليه، حيث تلعب الجينات دورًا رئيسيًا في الأمر، إلى جانب الحفاظ على النظام الغذائي الصحي.

نصائح للاهتمام بصحة شعر الرأس

وللاهتمام بشعر الرأس يمكن اتباع بعض الخطوات السليمة، التي تعزز من نعومته وقوته، وتحافظ على مظهره جذابا، وذلك حسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

1- الحصول على نظام غذائي صحي

يمكن تعزيز صحة الشعر من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وذلك من خلال إدخال بعض أنواع المكسرات، مثل الجوز البرازيلي، والكاجو، واللوز في نظامك الغذائي لمكافحة تساقط الشعر، كذلك يمكن تناول الخضروات، والفاكهة، وشرب كميات كبيرة من المياه.

2- اختيار الشامبو لشعرك

يمكن أن يتسبب استخدام الشامبو وعامل التصفيف الخاطئين في تلف الشعر بشكل كبير، لذلك ابحثي عن المنتجات المناسبة لنوع شعرك، كذلك استهدفي القضاء على أي مشاكل لديك، مثل قشرة الرأس.

كما يجب عليكي تجنب استخدام الشامبو الذي يحتوي على بعض المكونات، مثل كبريتات الأمونيوم أو كبرتات الصوديوم.

3- غسل الشعر بطريقة صحيحة

يكشف العديد من خبراء العناية بالشعر والبشرة، أن الكثير من السيدات يفرطن في استخدام الشامبو أو الشامبو بشكل غير صحيح، لذلك هناك بعض من القواعد الأساسية التي يجب اتباعها عند غسله:

- لا تغسلي شعرك أكثر من مرة في اليوم.

- استخدمي فقط ما يكفي من المنتج لتغطية شعرك.

- تجنب استخدام الماء شديد السخونة أو البرودة.

- استخدمي مشطًا واسع الأسنان لفك تشابك الشعر.