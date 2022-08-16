الإفتاء تحذر من الاستهانة ببقايا الطعام.. وتوضح كيفية التخلص منها بطريقة صحيحة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

التخلص من بقايا الطعام أمر تقوم به العديد من ربات البيوت، وذلك للعديد من الأسباب كمسح الأطباق جيدًا قبل غسيلها، أو تلف بقايا الطعام وعدم صلاحيتها للتناول مرة أخرى، وغيرهم، وبناء على ذلك، توجهت إحدى السيدات بطرح سؤالًا على دار الإفتاء المصرية جاء مضمونه: «أقوم بإلقاء ما يتبقى من طعامي في القمامة، فهل في ذلك إثم شرعًا؟».

الإفتاء توضح حكم التخلص من بقايا الطعام

أوضح أحد أمناء الفتوى الجواب، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، بأن التخلص من بقايا الطعام، أمر به حرمة بالغة وإثم كبير، وذلك لأن الطعام يعد من نعم الله سبحانه وتعالى، التي يجب صونها واحترامها.

كيفية التخلص من بقايا الطعام

ونصح أمين الفتوى خلال جوابه، بأن يتم التخلص من بقايا الطعام بصورة صحيحة، وذلك من خلال إعطاءها للمحتاجين، الذين يكونون في أمس الحاجة إليها، ولا يجب على صاحب أو صاحبة الطعام اتباع وساوس الشيطان في هذا الأمر، وكذلك النفس الآمرة للسوء.

واختتم أمين الفتوى حديثه موضحًا أنه يجب على صاحب الطعام، الاستغفار لله تعالى من هذا الذنب، والتوبة إلى ربه، وعدم العودة مرة أخرى لهذا الفعل، ولعل المولى عز وجل يقبل توبتها ويغفر ذنبها، والله سبحانه وتعالى أعلم.