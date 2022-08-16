أعراض وأسباب تمزق الأربطة.. كيف تتجنب العواقب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث إن تمزق الأربطة له أسباب عدة، أبرزها الإصابات الرياضية والحوادث وحمل الأغراض الثقيلة بشكل خاطىء والتحميل المفرط على الأوتار بسبب البدانة وفرط ممارسة الرياضة.

وأضافت الجمعية أن تمزق الأربطة قد يرجع أيضا إلى بعض الأمراض المزمنة مثل النقرس وداء السكري، وكذلك تناول الستيرويدات الابتنائية على مدار فترة زمنية طويلة.

وتتمثل أعراض تمزق الأربطة في الألم عند إطالة جزء الجسم المصاب والتورم والكدمات.

ولتجنب العواقب المحتملة والمتمثلة في القيود الحركية، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في الراحة والتمارين الحركية في الحالات البسيطة، والجراحة والعلاج الطبيعي في الحالات الشديدة.

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