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أعراض وأسباب تمزق الأربطة.. كيف تتجنب العواقب؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث إن تمزق الأربطة له أسباب عدة، أبرزها الإصابات والحوادث وحمل الأغراض الثقيلة بشكل خاطىء والتحميل المفرط على الأوتار بسبب البدانة وفرط ممارسة .

وأضافت الجمعية أن تمزق الأربطة قد يرجع أيضا إلى بعض الأمراض المزمنة مثل النقرس وداء السكري، وكذلك تناول الستيرويدات الابتنائية على مدار فترة زمنية طويلة.

وتتمثل أعراض تمزق الأربطة في الألم عند إطالة جزء الجسم المصاب والتورم والكدمات.

ولتجنب العواقب المحتملة والمتمثلة في القيود الحركية، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في الراحة والتمارين الحركية في الحالات البسيطة، والجراحة والعلاج الطبيعي في الحالات الشديدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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