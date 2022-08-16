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توقعات الأبراج اليوم 16-8-2022: جاذبية وسحر لـ الحمل ونصائح لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام عبير فؤاد، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

- برج الحمل:

مهنيا: القمر في برجك يمدك بالقدرة على مواجهة كل الصعوبات والضغوطات.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس في منزل الحب، ما يجعلك أكثر جاذبية وسحرًا.

- برج الثور:

مهنيا: تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تستسلم للهموم، وأعمل في صمت.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك، وتجنب الحديث عن حياتك الخاصة.

- برج الجوزاء:

مهنيا وماليا: القمر في منزل المشاريع واليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب إليك يعود عليك بمكاسب مالية.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوطات، اليوم رائع للاحتفال مع الأصدقاء والأحباب.

- برج السرطان:

مهنيا: القمر معاكس بمنزل العمل، لذا عليك التحلى بالصبر، والانتباه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعي: تشعر بالغضب سريعا، كن صبورا ولا تفقد أعصابك.

- برج الأسد:

مهنيا وماليا: القمر بمنزل الحظ ويجعلك ذلك ملهمًا، وتستطيع أن تدهش الجميع بموهبتك، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس في برجك، ما يجعلك مؤثراً بين الآخرين.

- برج العذراء:

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمليات البيع أو الشراء، وتحقيق مكاسب مالية.

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يمنحك سحرًا وجاذبية، وتتمتع بطاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.

- برج الميزان:

مهنيا وماليا: تواجه بعض الضغوطات، عليك أن تتحلى بالصبر، وتجنب المغامرة.

عاطفيا: إذا كنت متزوجًا انتبه لحديثك مع شريك حياتك تجنبًا للخلافات.

- برج العقرب:

مهنيا: القمر في منزلك السادس يساعدك على تنظيم وقتك وجهودك، وتستطيع اليوم أن إنجاز مزيد من المهام.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش، عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك سحرا وجاذبية ويدفعك للاهتمام بمن تحب.

- برج القوس:

مهنيا: الوضع الفلكي يمنحك إصرارا وحماسا، ما يساهم في الحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

- برج الجدي:

مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس والمغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة.

عاطفيا وعائليا: تجنب التسرع وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

- برج الدلو:

مهنيا: القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والانتقال والقيام بمفاوضات.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك سحرا وتعرف كيف تحقق شهرة وتحصل على التقدير.

- برج الحوت:

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المال والفرص متاحة اليوم لتحقيق نجاح أو مكاسب مالية.

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في مواجهة برجك، عليك أن تحافظ على علاقتك بالأصدقاء وبمن تحب، وتجنّب الصدام.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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