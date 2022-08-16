بداية من 70 جنيها.. 6 ألعاب تنمي ذكاء الأطفال بأسعار في المتناول

محمد اسماعيل - القاهرة - أن تجعل أطفالك يدركون قيمة تحفيز العقل هو دائمًا مهمة شاقة، وقد تتساءل ماذا أفعل وما الطريقة الصحيحة لتنمية الذكاء والقدرات العقلية، واكتساب العديد من المهارات العقلية إلى جانب الجسدية.

وعادة ما يريد طفلك مشاهدة أفلام الكرتون أو حتى تصفح الهاتف ومشاهدة الفيديوهات والصور، وهو أمر يخشاه الأمهات والآباء، إذ يؤثر الإفراط في ذلك على نموهم وقدراتهم العقلية.

ومن بين أهم الأمور التي تساعد على تنمية قدرات الطفلة العقلية كحل العمليات الحسابية الصعبة مثلا، وقدرته على امتلاك مهارة حل المشكلات وغيرها، هو الاعتماد على الألعاب التي تساعد على ذلك.

جمعنا لكم مجموعة من الألعاب التي تساعد على تنمية مهارات الطفل العقلية، وبأسعار في متناول اليد، من موقع التسويق الإلكتروني "أمازون"، وهي كالتالي:

- لعبة الذاكرة بول أب الفجل

لعبة ذاكرة سحب مملكة "توي بول أب الفجل" للأطفال، من عمر 3 سنوات فأكثر، وتتضمن النرد والفجل والقاعدة والساعة الرملية، وهي لعبة تحسن المهارات الاجتماعية والذاكرة.

- تركيب التروس

لعبة تركيب المكعبات من أكثر الألعاب المفيدة للأطفال، التي تساعدهم على تنمية مداركهم وتقوير مهاراتهم المتعلقة بالأصابع والقدرة على الالتقاط والتجمع.

واللعبة تصلح للأعمر من عمر 3 إلى 10 سنوات، وهي ألعاب مكعبات البناء التعليمية، وسعرها 100 جنيه

- لعبة مونتيسوري التعليمية الخشبية للتعرف على الاشكال للجنسين

شاهد طفلك يستمتع بوقته مع لعبة مونتيسوري التعليمية الخشبية، عندما يتعلم طفلك اللعب بالقطع، يتعلم عن الحيوانات والفواكه المختلفة. يمكنك أيضًا استخدام هذه اللعبة لتعليمهم الأرقام والأشكال.

تحافظ هذه القطع الملونة على مشاركة طفلك لفترة طويلة، وصُممت هذه اللعبة خصيصًا للجميع، وهي ممتعة للبنات وكذلك الأولاد.

تتضمن لعبة مونتيسوري الخشبية هذه أنواعًا مختلفة ملونة، ما يحافظ على انشغال طفلك الصغير لفترة طويلة. يمكنك استخدام هذه اللعبة التعليمية لتعليم طفلك الأشكال والأرقام.

تحسين المهارات المعرفية

تتضمن لعبة مونتيسوري التعليمية التي تصلح للأطفال من سن 3 إلى 10 سنوات، قطعًا متعددة، والتي تتميز بالحيوانات والفواكه اللطيفة، إذ تساعد على تحسين وتطوير مهارات التعرف.

- مزرعة

مجموعة تجارب للاطفال من سن 7 سنين فيما فوق، وهو بيت زراعي جديد بتصميم عصري لاكتشاف أسرار الزراعة العضوية، ومصنوعة بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره مع برطمانات قابلة للتحلل البيولوجي والبذور العضوية ونظام فتح جديد بسيط وفعال لضمان الموطن الصحيح للشتلات.

مع مجموعة كاملة من الأدوات والأواني المعلقة الخاصة للإنبات، التي من شأنها أن تساعد الطفل على زرع ونمو النباتات.

يساعد الكتيب العلمي الطفل على اكتشاف أسرار الزراعة العضوية، لتصبح خبيرة نباتية فائقة، إذ يتم إنشاء منتجات بلاي فور فيوتشر لإبلاغ الأطفال بقيمة الاستدامة وأهمية احترام البيئة من خلال اللعب.

- بازل تعليمية

وهي لعبة مكونة من 50 قطعة من 100 سؤال وإجابته الصحيحة. ومع الأسئلة المقترنة بالأجوبة ستعلم طفلك معلومات أكثر، ويمارس الفرز عن طريق البصر، وتعمل علي تنمية التفكير المنطقي وحل المشكلات.

- بطاقات الفلاش لتنمية مهارات حديثي الولادة

كروت أبيض وأسود للأطفال والرضع وحديثي الولادة، لتنمية مهارات طفلك، وزيادة قدرته على الانتباه، ويبلغ سعر اللعبة 69 جنيها.

وهي بطاقات ولعب تفاعلية مكونة من 60 صورة عالية الوضوح والتباين لجذب انتباه طفلك ومتابعة حركة اليد والبطاقة ويجعل المولود أكثر تركيزا بعد تكرار العملية.

30 كرت فلاش تعليمي وتفاعلي للأطفال والمواليد حديثي الولادة، لتنمية مهارات الانتباه وعضلة الرقبة، إذ يعد أفضل من الكتب التفاعلية.

والكروت التعليمية تحتوي على تصميمات مميزة أشكال حيوانات وزهور وأشجار وحالة طقس وأشكال هندسية، وكل كرت مطبوع علي الوجهين.