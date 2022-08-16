احذر المضاد الحيوي حال الإصابة بنزلة برد.. هل حالتك تستدعي زيارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

وفي هذه الأجواء الباردة التي تعيشها البلاد، يتعرض كثيرون للإصابة بنزلات البرد، ويصابون بالتهاب الحلق وسيلان الأنف، يليه السعال والعطس، ويتعافى معظم الناس في مدة تتراوح ما بين 7-10 أيام.

وفي التقرير نستعرض أهم ما يجب عليك معرفته إذا كنت مصابا بنزلة برد، وما إذا كانت حالتك تستدعي زيارة الطبيب أم لا، وفق ما أورد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC).

أعراض الإصابة:

التهاب الحلق

سيلان الأنف

السعال

العطس

الصداع

آلام الجسم

وقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو الربو أو أمراض الجهاز التنفسي بأمراض خطيرة، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

كيف تحمي نفسك؟

يمكن للفيروسات المسببة لنزلات البرد أن تنتقل من المصابين إلى الآخرين عن طريق الهواء والاتصال الشخصي الوثيق، أو من خلال ملامسة البراز أو إفرازات الجهاز التنفسي من المريض، أو عندما تصافحه، أو تلمس سطحًا مثل مقبض الباب، به فيروسات الجهاز التنفسي، ثم تلمس عينيك أو فمك أو أنفك.

يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالزكام بما يلي:

- اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وساعد الأطفال الصغار على فعل الشيء نفسه، أو استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة.

- ابتعد عن المرضى وتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين.

كيف نحمي الآخرين؟

إذا كنت مصابًا بنزلة برد، فعليك اتباع هذه النصائح للمساعدة في منع انتشاره للآخرين:

- ابق في المنزل وأنت مريض وابقِ الأطفال خارج المدرسة أو الحضانة أثناء مرضهم.

- تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، مثل العناق أو التقبيل أو المصافحة.

- ابتعد عن الناس قبل السعال أو العطس.

- قم بالسعال والعطس في منديل ورقي ثم قم برميها بعيدًا، أو بالسعال والعطس في كم قميصك العلوي، مع تغطية فمك وأنفك بالكامل.

- اغسل يديك بعد السعال أو العطس أو تنظيف أنفك.

- عقم الأسطح والأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل الألعاب ومقابض الأبواب والأجهزة المحمولة.

كيف تشعر بتحسن؟

لا يوجد علاج لنزلات البرد. وللشعور بالتحسن، يجب أن تحصل على قسط كبير من الراحة وتشرب الكثير من السوائل.

وقد تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف الأعراض، ولكنها لن تخلصك من نزلات البرد بشكل أسرع.

وعليك قراءة ملصق الأدوية دائمًا واستخدمها حسب التوجيهات، وتحدث إلى طبيبك قبل إعطاء طفلك أدوية البرد بدون وصفة طبية، لأن بعض الأدوية تحتوي على مكونات لا ينصح بها للأطفال.

أبضا تعرف على المزيد حول تخفيف أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك نزلات البرد.

احذر المضادات الحيوية

وعليك الحذر من المضادات الحيوية، فهي لن تساعدك على التعافي، لأنها لا تعمل ضد الفيروسات، وقد تجعل من الصعب على جسمك محاربة الالتهابات البكتيرية في المستقبل إذا تناولتها دون داع.

متى تذهب إلى الطبيب؟

يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بواحد أو أكثر من هذه الحالات:

الأعراض استمرت أكثر من 10 أيام

الأعراض الشديدة أو غير العادية

إذا كان طفلك أصغر من 3 أشهر ويعاني من الحمى أو الخمول

يجب عليك أيضًا الاتصال بطبيبك على الفور إذا كنت معرضًا لخطر كبير لمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة ولديك أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والقشعريرة وآلام العضلات أو الجسم.

يشمل الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الأطفال الصغار (الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات) والبالغين 65 عامًا فما فوق والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة مثل الربو والسكري وأمراض القلب.

يمكن لطبيبك تحديد ما إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بالبرد أو الأنفلونزا ويمكنه أن يوصي بعلاج للمساعدة في الأعراض.

اعرف الفرق بين نزلات البرد والانفلونزا

فقد يكون من الصعب (أو حتى المستحيل) التمييز بينهما بناءً على الأعراض وحدها، ولكن بشكل عام، أعراض الأنفلونزا أسوأ من نزلات البرد ويمكن أن تشمل الحمى أو الشعور بالحمى زالقشعريرة، والسعال والتهاب الحلق وسيلان أو انسداد الأنف وآلام العضلات أو الجسم والصداع والتعب (التعب).

ويمكن أن يكون للإنفلونزا أيضًا مضاعفات خطيرة جدًا، لذا يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالتطعيم السنوي ضد الإنفلونزا، كأول وأفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا.

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