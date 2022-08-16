"بتصرخ أول ما بتشوف صرصار؟".. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الصراصير من الحشرات المزعجة التي يشعر كثير من الأشخاص بالخوف منها بمجرد رؤية أحدهم، ولكن هل تساءلت عن الأسباب وراء ذلك؟ .. هذا ما نوضحه وفقًا لموقع "fearof".

الأسباب:

1. يشعر كثير من الأشخاص بالخوف الشديد وعدم الارتياح من وجود الصراصير، وهذا يسمى بـ "فوبيا الصرصار" أو Katsaridaphobia".

2. من المعروف أن الصراصير تعيش في أماكن مظلمة ودافئة مليئة بالطعام، وتظهر في الليل أو في حالة عدم وجود أضواء، ما يجعلك تشعر بالرهاب الشديد والاشمئزاز.

3. في كثير من الأحيان، قد يكون الشخص المصاب برهاب "كاتساريدافيه" تعرض لتجربة سلبية أو مؤلمة مع الصراصير في الماضي، فقد يكون للأطفال اللذين تم معاقبتهم أو حبسهم في أماكن مظلمة، حيث تميل هذه الكائنات إلى الاختباء،هؤلاء لديهم فرص أكبر لتطوير رهاب الصراصير.

4. يمكن للبالغين الذين يعبرون عن خوفهم من الصراصير، نقل هذا الشعور عن غير قصد إلى الأطفال الذين يشاهدونهم.

5. يتم حل معظم حالات رهاب الأطفال بمرور الوقت، ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يستمر حتى مرحلة البلوغ.

- الأعراض:

يؤدي الخوف من الصراصير إلى الإصابة باضطراب الوسواس القهري، إذ يحاول المصاب بتنظيف منزله جيدًا لضمان بقاء هذه الحضرات بالخارج، بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني من الأعراض الجسدية التالية :

الشعور بالشلل.

البكاء والصراخ.

الشعور بدوار أو ضعف الركبتين.

الإغماء.

ارتفاع معدل ضربات القلب.

التنفس بسرعة.

نوبة هلع كاملة حيث يشعر المرء وكأنه مصاب بالاختناق.

آلام في الصدر.

- كيف يمكن التغلب على فوبيا الصراصير ؟

تتوفر العديد من العلاجات اليوم لمساعدة المرء على التغلب على أنواع مختلفة من الرهاب.

يعد العلاج بالتعرض من أكثر الطرق شيوعًا للتغلب على رهاب كاتساريدافيه، يتضمن ذلك النظر إلى صور الصراصير، ولمس صرصور ميت والتقدم تدريجيًا إلى نفس الغرفة التي توجد بها الصراصير دون التعرض لنوبة هلع.

أو العلاج بالتنويم المغناطيسي هو وسيلة أخرى فعالة، يمكن أن يساعد في تغيير أفكاره حول الصراصير.

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