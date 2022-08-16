نصائح فعالة للمساعدة في التخلص من ضغط العمل: «متشيلش جواك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثار خبر وفاة طبيب جامعة بنها جدلًا واسعًا بين الرواد والمتفاعلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ زعم الكثيرون أن وفاته حدثت إثر معاناته من الضغط النفسي بعد أن أجرى العديد من الجراحات خلال تواجده في العمل، وبدلًا من أن يعود لاستكمال عمله مرًة أخرى بعد أخذ قسط من الراحة في سكنه الخاص، شاء القدر أن تتوفاه المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

طرق التخلص من ضغط العمل

ويقدم «هن» في الموضوع الآتي مجموعة من النصائح للتعامل الصحيح مع ضغط العمل، وكيفية التصرف عندما يطالب الأشخاص بالكثير من المهام، وذلك وفقًا لما نشرته «Sky News» العربية.

يتفاوت مستوى الشعور بضغط العمل من شخص إلى آخر، ولكنه ينشأ إثر تعرض الأفراد إلى العديد من المواقف التي تسبب حدوث تغيرات نفسية ومن الممكن أن تؤثر على صحته، وترجع أسبابه لما يلي:

- عدم تناسب كمية العمل مع قدرات الموظف.

- عدم شعور الموظف بالرضا عن وضعه الوظيفي.

- القلق المستمر.

- قلة الاسترخاء.

- النوم المضطرب ما يؤدي إلى فقدان التركيز.

لذا، إذا لاحظت قدرتك تتوقف إلى حد معين، يلزم اتباع طاقتك حتى لا تصاب بالإجهاد النفسي الذي يؤدي إلى الكثير من المضاعفات «العضل لما بيتشد فوق طاقته بيحصل إجهاد، كذلك النفسية»، إذ تكون عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض مثل الصداع، الأزمات القلبية، الدوران، الأمراض التنفسية، والتلبكات المعوية أما من الناحية النفسية يقل التحصيل الإنتاجي للشخص، الإصابة بالاكتئاب، ويكون أداء الشغل كمي لأداء ساعات العمل فقط.

وأشار مصطفى حموي مدرب ريادة الأعمال إلى أنه للتخلص من الضغط النفسي، يلزم اختيار بيئة عمل تناسب القدرات الوظيفية، مع ضرورة التحدث مع مديرك عند الشعور بالمعاناة في أداء العمل والوصول إلى حل موازن لكما، والحل الجذري للتخلص من إجهاد العمل قال: «خليك في مجال بتحبه»، فضلًا على ضرورة عدم التفكير كثيرًا بطريقة محزنة عن الحال الوظيفي حتى لا تتأثر صحتك الجسدية.