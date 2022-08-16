الامارات | وفاة صاحب «ذي هورس ويسبرر» عن 72 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الكاتب البريطاني نيكولاس إيفانز عن 72 سنة، نتيجة نوبة قلبية، على ما أعلن أمس، مدير أعمال الراحل المشهور بروايته «ذي هورس ويسبرر» التي سبق أن تصدرت لائحة الكتب الأكثر مبيعاً واقتُبس منها فيلم بالعنوان نفسه.

درس إيفانز المولود عام 1950 القانون في جامعة أكسفورد، قبل أن يعمل صحافياً.

واشتهر تحديداً بروايته الأولى «ذي هورس ويسبرر» (1995) التي لاقت نجاحاً كبيراً جداً، إذ بيع منها 15 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم.