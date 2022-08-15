3 نصائح للحفاظ على صحة أظافرك.. «استمري عليها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العناية بالأظافر من أهم المظاهر الجمالية التي تهتم بها المرأة خاصة عند الاستعداد للخروج بالمناسبات المهمة، لكنه مع حدوث تغيرات الطقس ما بين الفصول الأربعة، قد تعاني بعض السيدات من وجود مشكلات تعرقل الحفاظ على صحة الأظافر.

نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

ووفق ما كشف موقع healthandstyle العالمي، فإن الاهتمام بالأظافر يحتاج إلى منعها من التشقق والتقشير، والكثير النساء يقتنعن أن نقع أظافرهن في الماء يرطبها بشكل فعال، إلا أنه في الواقع يزيل الزيوت المهمة ويسبب جفافها، كما يمكن أن يؤدي التعرض لمواد كيميائية مثل الكلور والمنظفات المنزلية والمطهرات التي تحتوي على الكحول إلى جفافها أيضا.

ويمكن الحفاظ على صحة الأظافر من خلال اتباع النصائح الآتية:

1- الحفاظ على الأظافر قصيرة

يساعد تقليم الأظافر بشكل متكرر على تسريع نموها، كما أن الحفاظ عليها قصيرة يمكن أن يكون مفيدًا لجعلها قوية وصحية، حيث تحتوي الأظافر القصيرة على حواف مكشوفة بسيطة، ما يمكن أن يقلل من تعرضها للكسر أو التمزق خلال أداء الأنشطة الصيفية.

وعند قص أظافرك، تجنبي استخدام أدوات حادة واحرصي على تقليمها بشكل مستقيم لمنعها من النمو في الزوايا.

2- برد الأظافر في اتجاه واحد

قومي أيضا ببرد أظافرك في اتجاه واحد فقط لأن البرد ذهابًا وإيابًا يتسبب في تشققها وتقشرها، فكلما كانت أظافرك مستقيمة، زادت احتمالية كسرها، لذلك اختاري الشكل البيضاوي لزيادة قوتها هذا الصيف.

3- الاهتمام بصحتك العامة

ترتبط صحة أظافرك ارتباطًا مباشرًا بصحتك العامة، إذ أن سوء التغذية يؤدي إلى التعرض المبكر للشيخوخة، وكذلك إضعافها وإبطاء نموها، لذلك يجب عليكي تناول كميات كبيرة من المياه إلى جانب الحصول على غذاء صحي متوازن.