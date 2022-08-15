كيف نربي أطفالنا على الإيمان الصحيح والأخلاق الحسنة؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يحرص الآباء والأمهات دائمًا على تنشئة صغارهم وتربيتهم على سلوك قويم، لكن قد يشعر البعض منهم بصعوبة في الأمر، خاصة خلال السنوات الأولى من الزواج، وهو ما دفع رجل لطرح سؤالًا على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «كيف تكون تربية الطفل الصغير على الإيمان الصحيح وغرس الأخلاق الحسنة في نفسه؟».

الإفتاء توضح كيفية تربية الصغار

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على السؤال، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، بأنه من بين حقوق الطفل التي أوصت بها الشريعة الإسلامية، أن يتم غرس الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر في قلبه، وذلك حتى تتم تربيته على العقدية الصحيحة.

وتابع مفتي الديار المصرية أنه يتم تأسيس الأطفال على حفظ الدين، والتدريب على طاعة الله وعبادته، وتعلم قواعد الإيمان، وكذلك تعظيم الله عز وجل، وحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ تعد تلك الخطوات من أهم حقوق الصغار على والديهم، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6].

شوقي علام: الرسول علم الأطفال معاني المراقبة

وأوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسليم، علَم الأطفال التوكل على الله والثقة به وكذلك معاني المراقبة، وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ».

كما روى الترمذي، أنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومًا فقال: «يَا غُلاَمُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ»، كما روى أبو داود والترمذي عن سبرة بن معبد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرُوا أَوْلَادَكُم بِالصَّلَاةِ لسَبْعٍ، واضْرِبُوهُم عَلَيهَا لِعشرٍ، وَفَرِّقُوا بَينهُمْ فِي المَضَاجِعِ».