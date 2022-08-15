"الناس فاكرينه كلب".. حكاية أكبر قط في العالم المثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نو جمال:

أثارت صور متداولة لأكبر قط في العالم نشرتها صاحبته "يوليا مينينا" في روسيا، جدلاً واسعاً حيث ظن البعض أنه كلب وليست قطة، وذلك لضخامة شكله وطوله، فهو يستطيع الوقوف مثل طفل يبلغ من العمر عامين، ولا يشبه القطط المنزلية المعتادة، وذلك كما وردت في صحيفة "dailymail".

وتنشر يوليا دائما صورا للقطة وهي تلعب مع ابنتها، وتظهر كم هي ودودة ومحبة للأطفال، وعلقت عليها، "طفلان جميلان القطة كفير وابنتي أنشكا، هذان الاثنان لا يشعران بالملل أبدًا".

وكانت ابنتها في الصورة تقوم بتحضير الطعام للقطة في المطبخ بكل حب، وأكملت: "القطة ذكية جدًا وتتصرف بهدوء، فهي تشبه الطفل الحنون والمتواضع".

وأعربت عن أنها تشعر بالضيق عندما تخرج بها في الشارع، فالبعض يعتقد أنها كلب، وآخرون يبتعدون خوفًا منها، لهذا السبب بدأت في نشر صور والفيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتقبلها الأشخاص، ولا تتعرض لهذه المضايقات مرة أخرى.\

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