12 معلومة عن الممثلة الأمريكية آن هيش.. توفيت في حادث أليم وأوصت بالتبرع بأعضائها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعرضت الممثلة الأمريكية آن هيش لحادث أليم نتيجة اصطدام سيارتها بمنزل مكون من طابقين في حي مار فيستا أدى إلى وفاتها، وذلك بعد حجزها بالمستشفى لمدة أسبوعين في غيبوبة تامة، وأحدث الحادث جدلًا واسعًا عبر منصات «السوشيال ميديا» بعد نشر تصريحاتها بشأن رغبتها في التبرع بأعضائها، وسرعان ما تساءل الرواد عن الممثلة الأمريكية آن هيش.

معلومات عن الممثلة آن هيش

ويعرض «هن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الممثلة الأمريكية آن هيش، وذلك وفقًا لموقع «CNN»:

- عُرفت بدورها الأول الذي قدمته خلال الموسم السادس من «Chicago PD»، حيث أدت دور نائب مشرف، وحافظت على الظهور بنفس الشكل لمدة 11 حلقة من عرضه.

- صرحت منذ سنوات برغبتها في التبرع بأعضائها عقب وفاتها، لذا وضعت على أجهزة دعم الحياة بعد موتها لتهيئتها للتبرع، وذلك حسبما أكدت أسرتها.

- حصلت على جائزة «Daytime Emmy» لدورها المميز في مسلسل «عالم آخر».

- ولدت في مدينة أوهايو.

- الابنة الصغرى لأسرة تتكون من 5 أشقاء.

- شهدت طفولتها صعوبة في المراحل الأولى، حيث اضطررت أسرتها إلى الانتقال من المسكن الخاص بهم 11 مرة في صغرها.

- عاشت حياة بسيطة، حيث ولدت في أسرة فقيرة تعرضت للعديد من الأزمات.

- أم لولدين أحدهما 20 عامًا ويدعى هوميروس، وأطلس 13 عاما.

السيرة الذاتية للممثلة الأمريكية آن هيش

- تألقت في عالم الفن خلال وقت قصير، ونشرت سيرتها الذاتية في عام 2003، وكانت الأكثر مبيعا.

- لا يقتصر دورها على الآداء التمثيلي فقط، إذ عملت كاتبة سيناريو بجانب عملها.

- تعتبر من أبرز نجوم هوليود في التسعينيات.

- توفيت إثر تعرضها لحادث أليم عن عمر يناهز 53 عاما.