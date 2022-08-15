غادة عامر بعد احتفاء «القومي للمرأة» بها: فخورة بمصريتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إنجاز جديد تحققه المصرية غادة عامر، التي أثبتت كفاءتها في مجال العلوم والهندسة، وذاع صيتها داخل البلاد وخارجها، إذ احتفى بها المجلس القومي للمرأة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كواحدة من أنجح النساء، مع استعراض سيرتها الذاتية، بعدما جرى اختيارها ضمن قائمة أهم 20 امرأة في العالم الأكثر تفوقا في العلوم، لتحصد لقبا جديدا بعدما جرى تصنيفها ضمن 500 شخصية الأكثر تأثيرًا من قبل المركز الملكي الإسلامي للدراسات الاستراتيجية لعام 2017.

غادة عامر: مايا مرسي من الشخصيات الداعمة للمرأة

«أشكر المجلس القومي للمرأة بكل القائمين عليه بقيادة المتميزة الدكتورة مايا مرسي، هذا فخر كبير ونيشان على صدري أعتز به»، بتلك الكلمات تحدثت الدكتورة غادة عامر، لـ«الوطن»، عن اختيارها ضمن أهم 20 امرأة في العالم الأكثر تفوقًا في العلوم، مضيفةً: «أشعر بالفخر كوني مصرية، التكريم هذه المرة من المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي من الشخصيات الجميلة الداعمة للمرأة، ده إضافة كبيرة جدًا، والتوجه المصري كله يدعم المجتهد، سواء كان امرأة أو غيرها».

يذكر أن «الوطن» كانت أجرت حوارًا مع المهندسة الدكتورة غادة عامر، المصنفة من قبل مجلة «مسلم ساينس» في المملكة المتحدة ضمن قائمة أهم 20 امرأة في العالم الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم الإسلامي، والتي تحدثت خلاله عن مسيرتها العلمية وجوانب من حياتها الشخصية، متحدثةً عن الأسلوب التي تتبعه في تربيتها لأبنائها، وقالت حينها: «يرافقوني في المؤتمرات، وأي مؤتمر أشارك به كمنظمة، يشاركون معي كمتطوعين، لمعرفة لقاءات العلماء والقامة، والتعرف على روتين حياتهم والأماكن التي يترددون عليها، وسر نجاحهم بعيدا عن الماديات».

أسلوب ومبدأ الدكتورة غادة عامر في التربية

كما تحدثت الدكتورة غادة عامر، عن الجانب التي صممت على زرعه في الأبناء، خلال تواجدهم في إنجلترا، إذ قالت:«كنت في مرحلة طفولتهم أقوم باصطحابهم معي، إلى الجامعة، من طنطا للقاهرة، بصحبة مربية ليهم، وعند العودة للمنزل، نتحدث عما قمنا به في يومنا، لدي 4 أولاد، بينهم توأم، اصطحبتهم إلى إنجلترا، إذ كُنت أعمل هناك بأحد المعامل، كنت أتحدث معهم عن طريقة إدارة حياتنا، وكيفية تقسيم النقود، وكيف نصبح أشخاصا اقتصاديين، ونشتري السلع الاقتصادية».

مناصب تقلدتها الدكتورة غادة عامر

كانت الدكتورة غادة عامر، اختيرت من أفضل 5 مهندسات فى أفريقيا ضمن كتاب«الصعود للقمة»، الصادر من الإتحاد الدولي لجمعيات التعليم الهندسى ومجلس عمداء الهندسة العالمى بالولايات المتحدة، كما عملت وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا ونائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، بخلاف استعراض سيرتها الذاتية بمنهج الصف الرابع الابتدائي، كما وقع عليها الاختيار لتكون ضمن أحد أعضاء لجنة تحكيم جوائز«رولكس» للابتكار بسويسرا.