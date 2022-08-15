بعد وفاة طبيب مستشفى بنها الجامعي.. اعرف مرضه وطرق الوقاية منه

القاهرة - سمر حسين - صحة

سيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب انتشار خبر وفاة طبيب جامعة بنها، الدكتور نبيل عادل سيدار المقيم بقسم الجراحة وحدة الأوعية الدموية بالمستشفى، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة نتج عنها توقف عضلة القلب أودت بحياته داخل السكن الخاص به في المستشفى.

سبب وفاة طبيب مستشفى بنها الجامعي

وخيم الحزن على العديد من الرواد والمتفاعلون عبر منصات «السوشيال ميديا»، نظرًا لصغر سن طبيب بنها، وتأثر الكثيرون لرحيله، وكان من أبرز المنشورات: «فعلًا الموت مالوش سن، وموت الشباب بقى كتير من الضغط النفسي، الله يرحمك يا دكتور نبيل»، وانهالت الكثير من التعليقات داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ومتساءلين عن سبب الوفاة، وهو ما يوضحه «هن» خلال التقرير الآتي.

أسباب الإصابة بالأزمة القلبية الحادة

وأصيب الطبيب الراحل بأزمة قلبية مفاجئة نتج عنها وفاته، وتأتي الإصابة بالأزمات القلبية لأسباب صحية مثل ارتفاع معدل ضخ الدم في الجسم، فضلًا على أنه هناك بعض الأمراض التي تسبب الإصابة بالأزمات القلبية من بينها الضغط، أما عن الأسباب النفسية تقتصر على قلق الانسان المفرط، وتعرضه إلى الضغط بشكل مستمر، وذلك وفقًا لما وضحه الدكتور أيمن الشاذلي استشاري الأمراض الباطنية، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السكر خلال حديثه مع «هن».

وتتمثل أعراض الإصابة بالأزمة القلبية فيما يلي:

- ضيق في التنفس.

- ألم في منطقة الصدر.

- ألم في منطة الذراعين، من الممكن أن يسيطر على جزء الرقبة أيضًا.

- آلام في الفك.

- الشعور بحرقة في فم المعدة.

- غثيان.

- دوار مفاجيء.

- إرهاق.

وللحد من الإصابة بالأزمات القلبية، يلزم اتباع النصائح التالية:

- احرص على ممارسة التمارين الرياضية من وقت إلى آخر، لأنها تساعد على تحسين نشاط الأوعية الدموية، لذا يفضل المشي يوميًا لمدة نصف ساعة.

- حاول الاهتمام بتمارين الاسترخاء التي تساعد في الحد من الإصابة بالتوتر، وتخلصك من الضغط النفسي.

- اتباع نظام غذائي صحي، تناول الوجبات في أوقاتها المناسبة، مع الحرص على تناول الماء على مدار اليوم.

- البعد عن الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون، وتناول الوجبات الصحية.