أغرب تقاليد الزواج حول العالم.. أبرزها البكاء وضرب العريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحتفل كل زوجين بيوم زفافهما بطرق مختلفة وغير تقليلدية، وبغض النظر عن مكانك الذي تعيش فيه، فإن تقاليد الزواج يمكن أن تختلف من مكان إلى آخر في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك بعض البلاد التي تمتلك طقوسا غريبة في هذا اليوم، وفقًا لموقع "indiatimes".

- الصين:

في أماكن معينة من الصين، يعد البكاء جزءًا ضروريًا من التحضير للزواج، قبل شهر، تبكي العرائس لمدة ساعة واحدة كل يوم.

- كوريا:

ضرب العريس على قدميه بسمكة كبيرة أو عصاه في كوريا، من أغرب تقاليد الزفاف اعتقادًا منهم أن هذه الطريقة ستجلب الفرحة للعريس، وذلك بطريقة بسيطة بغير قسوة وشدة.

- ماليزيا وإندونسيا:

في ماليزيا وإندونيسيا، لا يُسمح للزوجين باستخدام الحمام لمدة 3 أيام متتالية في أول الزواج.

- السويد:

تتمتع السويد بتقاليد زفاف فريدة حيث من المعتاد أن يختفي العريس أثناء حفل الزفاف ويترك العروس، ثم يُسمح لجميع الشباب الغير متزوجين الحاضرين في حفل الزفاف بتقبيل العروس كجزء من هذه الطقوس الغريبة جدًا.

- اليونان:

يعتقد اليونانيون أن الاحتفال بالزفاف يجذب أيضًا الأرواح الشريرة، ولتجنب ذلك، يتم تحطيم الأطباق للإشارة إلى أن مثل هذا العمل العنيف والعدواني يعني عدم إمكانية إقامة أي احتفال.

- كينيا:

يحدث ذلك في قبيلة "الماساي" في كينيا، عادة ما يبصق والد العروس على رأسها على يد ابنته قبل أن تغادر منزلها مع العريس، كوسيلة من جلب الحظ والسعادة لها.

- فرنسا:

يُجبر العروس والعريس على شرب مزيج حقير مصنوع من بقايا طعام الزفاف، وأي شيء آخر يعتبر سيئًا.

- اسكتلندا:

هناك تقليد في اسكتلندا حيث يقوم أصدقاء العروس بربطها، ووضع بعض الأطعمة عليهم مثل الدقيق، واللحوم، والصلصات، والأسماك

وبعد الاستحمام من رائحة هذه الرائحة، يتم اصطحابها للزفاف، والاعتقاد وراء ذلك هو أنها إذا تمكنت من التعامل مع هذا، فيمكنها التعامل مع زوجها والصعوبات التي ستواجهها.

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