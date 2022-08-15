لا تتجاهلها.. 7 علامات في قدميك تشير إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السكري هو مرض مزمن يؤثر على كيفية معالجة الجسم واستخدامه للجلوكوز من الطعام الذي تتناوله، يحدث هذا إما عندما يكون البنكرياس غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال.

يمكن أن تؤثر أنواع مختلفة من مرض السكري على الجسم بما في ذلك مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني ومقدمات السكري وسكري الحمل، ومع ذلك، فإنهم جميعًا يشتركون في المشكلة الشائعة المتمثلة في وجود الكثير من الجلوكوز في مجرى الدم، وفقا لموفع تايمز أوف إنديا.

ويمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا نوعين من المشاكل في القدم وهما الاعتلال العصبي السكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية.

في اعتلال الأعصاب السكري، يمكن أن يؤثر مرض السكري غير المنضبط على أعصابك ويتلفها، بينما يؤثر مرض الأوعية الدموية المحيطية أيضًا على تدفق الدم، مما يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض في القدم نفسها، بعض أعراض مرض السكري التي يجب ملاحظتها في القدم هي كما يلي:

- ألم وخدر وتنميل في الساقين والقدمين

الاعتلال العصبي السكري هو نوع من تلف الأعصاب الذي يمكن أن يحدث لدى مرضى السكري، وفقًا لمايو كلينك، غالبًا ما يؤدي الاعتلال العصبي السكري إلى تلف الأعصاب في الساقين والقدمين، ولهذا السبب تشمل الأعراض الألم والتنميل في الساقين والقدمين واليدين، علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي والمسالك البولية والأوعية الدموية والقلب، بينما يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة فقط، هناك من يمكن أن تكون أعراضهم مؤلمة جدًا ومنهكة.

- تقرحات القدم

بشكل عام، تتميز قرحة القدم بقطع في الجلد أو بقرحة عميقة.

قرحة القدم السكرية هي جرح مفتوح منتشر في حوالي 15 بالمائة من مرضى السكري، ويوجد بشكل أساسي في أسفل القدم، في الحالات الخفيفة، يمكن أن تتسبب قرح القدم في تآكل الجلد، ومع ذلك، في الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي إلى البتر، وفقًا للخبراء، فإن الحل هو تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من وقت مبكر.

- قدم الرياضي

يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب بسبب مرض السكري أيضًا إلى زيادة فرص الإصابة بمضاعفات القدم بما في ذلك قدم الرياضي.

قدم الرياضي عدوى فطرية تؤدي إلى الحكة والاحمرار والتشقق، يمكن أن يؤثر على قدم واحدة أو كلتيهما ومن المحتمل أن يتطلب الأدوية التي تقضي على الفطريات المسببة للعدوى.

- مسامير اللحم أو الكالو

يمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا مسمار القدم أو الكالو.

في حين أن مسامير اللحم عبارة عن تراكم للجلد الصلب بالقرب من منطقة عظمية من إصبع القدم أو بين أصابع القدم، فإن الكالو هو تراكم الجلد الصلب على الجانب السفلي من القدم، وفقًا لـ WebMD.

تحدث مسامير القدم عادةً بسبب الأحذية غير الملائمة أو مشكلة الجلد، في حين أن مسمار القدم ينتج عن ضغط من الأحذية التي تحتك بأصابع قدميك أو تسبب احتكاكًا بين أصابع قدميك.

- عدوى الأظافر الفطرية

يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري أيضًا لخطر متزايد للإصابة بعدوى فطرية تسمى فطار الأظافر، والتي تصيب عادة أظافر القدم.

يؤدي هذا إلى تغير لون الأظافر (بني مائل للصفرة أو غير شفاف) وسميك وهش، بينما في بعض الحالات يمكن أن ينفصل الظفر عن أظافر أخرى، في حالات أخرى، قد ينهار الظفر، يمكن أن تحدث العدوى الفطرية في الظفر أيضًا من الإصابة.

- الغرغرينا

لأن مرض السكري يؤثر على الأوعية الدموية التي تمد أصابع اليدين والقدمين بالدم والأكسجين، فإنه يمكن أن يؤدي إلى الغرغرينا.

تحدث الغرغرينا عندما ينقطع تدفق الدم وتموت الأنسجة، هذا قد يزيد من فرص البتر.

- تشوهات القدم

نظرًا لأن مرض السكري يمكن أن يتسبب في تلف الأعصاب، فإنه يمكن أيضًا أن يضعف عضلات القدم ويؤدي إلى مشاكل مثل أصابع القدم ورؤوس مشط القدم البارزة.

اقرأ أيضًا:

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟