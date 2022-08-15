ماذا تكشف خلفية الهاتف عن شخصيتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نستخدم الهاتف يوميًا ولمدة طويلة، وهناك الكثير من السمات الموجودة به والتي تدل على شخصيتنا ولعل أبرزها خلفية الشاشة.

وسواء كانت صورة شخصية أو صورة لحيوانك الأليف أو صورة مع الأصدقاء، فقد تكشف عن بعد الأمور عن شخصيتك، وفقًا لما ورد في موقع "sweetyhigh".

- الصور الافتراضية:

أصحابها ذوو شخصية سلسة، يتمتعون بالغموض والعمل الجاد دون الاهتمام بالمظهر.

- صورة المشاهير

يشير هذا إلى أنك شخص لديه تطلعات كبيرة ويميل إلى الرومانسية، تحب قضاء وقت مميز مع شخص مشهور.

- صورة شخصية

تشير إلى أنك شخص واثق من نفسك، وترغب دائمًا أن يعكس مظهرك شخصيتك من الداخل.

- صورة مع الأصدقاء

إذا كنت تحب قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، وتظهرها على خلفية هاتفك، فهذا يشير إلى أنك شخص إجتماعي تحب أصدقائك كثيرًا.

- صورة مع العائلة

إذا كانت خلفية الهاتف الخاصة بك هي صورة لك ولعائلتك، فأنت دائمًا تستشير عائلتك قبل أصدقائك، وتثق في آرائهم، وتبذل قصاري جهدك لتجعلهم فخورين بك.

- شريك الحياة

تعكس الجانب الرومانسي ومدي ومدى إخلاصك وحبك لشريك الحياة.

- صورة طبيعية من الإنترنت

تعكس هذه الصورة حبك للسفر والابتعاد عن الأجواء الروتينية، كما تساعدك على الانتقال مؤقتًا إلى عالم مختلف وتغير طريقة تفكيرك تمامًا.

- حيوانك الأليف

غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يحتفظون بصورة لحيواناتهم الأليفة كخلفية للهاتف، كائنات عاطفية، نظرًا لأن حيوانك الأليف يمكن أن يرسم الابتسامة على وجهك.

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