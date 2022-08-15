الأسعار تبدأ من 300 جنيه.. "الهاند كاستينج" آخر تقاليع الخطوبة والزواج في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتشرت في الفترة الآخيرة على مواقع الواصل الاجتماعي، فكرة "الهاند كاستينج" بين المخطوبين أو المتزوجين، كحيلة جديدة للتعبير عن الحب.

- ما هو الهاند كاستينج

عبارة عن مجسم ليد الشاب والفتاة المقبلين على الزواج أو المتزوجين، يتم تصنيعه باستخدام مواد تشبه مواد البناء ثم يتم تزيينها بالألوان.

بعد ذلك يضع الأشخاص أيديهم في المواد، ثم تترك لتجف فترة، فيتم الحصول على نموذج لشكل الأيدي، وبعدها يقوم المسؤول بتلوينه وتزيينه بأشكال مبتكرة، وفقا لدنيا حسام، التي تعمل في مجال "الهاند ميد".

- السعر

تقول دنيا حسام، إن الأسعار تبدأ من 300 جنيه لشخصين، ويزداد السعر بزيادة عدد الأشخاص.

"لو هتصنعها بنفسك"

كما يمكنك شراء مجموعة أدوات الصب الجص بشكل اليد لصنعها بنفسك كتذكار من لونا بين، هدية للأزواج والبالغين والأطفال وحفلات الزفاف والأصدقاء الذكرى السنوية، "مقاس لارج"ـ بـ750 جنيها مصريا، وفقا لموقع أمازون.

- أسباب اختلاف الأسعار

تختلف أسعار "الهاند كاستينج" باختلاف أسعار المواد التي تستخدم في تزيين وتلوين مجسم اليد بعد صنعه، فأحيانا يتم تزيينه بماء الذهب، وأحيانا باستخدام ألوان عادية، كذلك السعر يختلف على حسب القاعدة التى يتم وضع المجسم عليها إذا كانت مصنوعة من الرخام أو ن الخشب أو بلا قاعدة.

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