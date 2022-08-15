الامارات | شكوى من بطاطا باردة تكشف قاتلا هاربا منذ 2018.. «فيديو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد تصرف "طائش" لمتهم أمريكي بجريمة قتل، هارب منذ عام 2018 إلى الوقوع أخيرا في قبضة الشرطة، وذلك بعدما اتصل بدائرة الشكاوي العامة ليبلغ عن خدمة سيئة في مطعم «مكدونالدز» للوجبات السريعة.

وقام المطلوب أنطوان سيمز بالاتصال على رقم الشكاوي العامة 911 ليقدم شكوى ضد مطعم الوجبات السريعة بسبب حصوله على وجبة بطاطا باردة كما قال، إلا أن الاتصال أدى في النهاية إلى إلقاء القبض عليه فيما يتعلق بجريمة قتل.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع جورجيا الإقليمي، فقد زعمت الشرطة في كينيساو (الولايات المتحدة) أن أنطوان سيمز البالغ من العمر 24 عامًا قد اتصل بالشكاوي بعد أن زعم أنه حصل على بطاطا مقلية باردة في مطعم ماكدونالدز المحلي، وزعم الشاب الذي صورته كاميرات المراقبة أن عامل مطعم رفض استبدال طعامه بعد مزاعم البطاطس الباردة، بعد تدقيق المعلومات تم إطلاع الضباط المستجيبين على حقيقة أن سيمز لديه مذكرة اعتقاله، مرتبطًة بجريمة قتل وقعت في عام 2018 حيث تم العثور على جثة امرأة في سيارة محترقة.

وألهم اكتشاف قاعدة البيانات لمذكرة القبض على سيمز الضباط المسؤولين الذي تمكنوا بعد مطاردة قصيرة على الأقدام، وبعد استخدام صاعقا من إلقاء القبض عليه في النهاية.

وذكر موقع «كومبلكس» أن البطاطس الباردة كانت مؤخرًا في قلب قصة إخبارية أخرى ولكن هذه المرة في بروكلين، حيث أصيب موظف في ماكدونالدز يبلغ من العمر 23 عامًا برصاصة في الرقبة من قبل رجل كانت والدته قد دخلت في جدال مزعوم حول درجة حرارة البطاطا المقلية. ومات الموظف فيما بعد.