6 نصائح للآباء لمساعدة الأبناء على النجاح في الدراسة.. بينها الجلوس معهم

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عند بداية المراحل الداسية المختلفة، يزداد الضغط على كاهل الأمهات ما بين الواجبات المنزلية واستذكار دروس أبنائهن، ليبدأ الآباء في البحث عن الطرق المناسبة والنصائح التي تساعدهم في استذكار الدروس لأولادهم.

نصائح للآباء قبل بدء الدراسة

ويقدم «هن» مجموعة من النصائح التي يلزم على الآباء اتباعها مع بداية المرحلة الدراسية، وذلك وفقًا لموقع «Novak Djokovic Foundation».

- يفضل استخدام التقويم في المنزل من خلال تعليقه على الحائط، وإعلام الأبناء الموعد الرسمي لبداية الدراسة، إذ تساعد هذه الطريقة على تحفيزهم على الاستعداد للدراسة.

- يمكن للآباء الجلوس مع أطفالهم يوميًا، وإعطائهم بعض النصائح من واقع خبرتهم، نظرًا لأن الأبناء يحرصون على محاكاة آبائهم خاصًة في صغرهم، لذا يمكنهم استغلال الأمر في صالح الأبناء.

- مع بداية الدراسة، يجب على الأب الذهاب إلى أبنائه عقب انتهاء اليوم الدراسي، وخوض تجربة معًا مثل التسوق لشراء مستلزمات مدرسية يرغبون في استكمالها، وبالتالي تعزز من رغبتهم في الذهاب إلى المدرسة.

- يجب على الآباء الحرص على مرافقة أطفالهم، ومساعدتهم في اختيار الأصدقاء المناسبين لهم للذهاب معهم إلى المدرسة.

- اسأل طفلك دائمًا عن يومه في المدرسة، بالإضافة إلى ضرورة متابعة المهام الموكلة إليه، إذ تكون هذه الطريقة هي المثلى لتحقيق التحصيل الدراسي المثالي «وفر له بيئة مثالية مناسبة للمذاكرة» .

- حاول التفاهم مع ابنك بشأن استخدامه للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر، وأن الأمر أصبح مختلفًا بعد دخول الدراسة.